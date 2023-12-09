Військам РФ наказали захопити два міста України до "виборів" Путіна - ISW

Тема війни Росії проти України може бути більш суттєво залучена до президентської кампанії Володимира Путіна, вважають американські аналітики.

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Путін наказав окупантам захопити Авдіївку і Куп'янськ до своїх виборів - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Кремль, можливо, доручив окупаційним військам агресора Росії захопити Авдіївку Донецької та Куп'янськ Харківської області до так званих виборів президента РФ, які заплановані на березень наступного року. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Москва, ймовірно, доручила своїм військам окупувати Авдіївку і Куп'янськ до "виборів Путіна".

На думку аналітиків, заява Путіна про його участь у президентському нібито виборчому процесі вказує на те, що кампанія чинного глави РФ може бути більше сконцентрована на війні, ніж передбачалося.

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"Оголошення Путіним про його кандидатуру на пост президента у військовій обстановці вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні Росії в Україні більше, ніж раніше оцінювало ISW", - вважають в Інституті вивчення війни.

Що відбувається в районі Авдіївки

Згідно з оцінками ISW, 7 і 8 грудня окупанти просунулися в напрямку Новокалинового, до околиць Авдіївського коксохіму і промислової зони.

Водночас експерти акцентували увагу і на заяву Генштабу про те, що війська РФ атакували на схід від Новобахмутівки, на південь від Тоненького, поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського. Проте їхні дії були безуспішними.

Раньше у ЗСУ розкрили два "завдання" ворогу від Путіна - офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький сказав, що окупанти будь-якою ціною намагаються взяти у кільце Авдіївку і "планують" захопити всю територію Донецької області. Росіяни проводять масовані атаки.

Крім того, у Росії погрожують захопити дві області, щоб Україну "не взяли до НАТО". Колишній глава МВС Анатолій Куликов "закликав" окупантів захопити Одеську і Миколаївську області з метою "відрізати" країну від Чорного моря.

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