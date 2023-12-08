РФ силою вгризлася в Авдіївку: у ЗСУ розкрили два "завдання" ворогові від Путіна

Російські війська за всяку ціну намагаються виконати завдання, яке перед загарбниками поставив директор Кремля Володимир Путін, сказав Сергій Цехоцький.

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Окупанти Росії будь-якою ціною намагаються оточити Авдіївку - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 66-а ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії хочуть будь-якою ціною оточити Авдіївку і захопити всю Донецьку область. Росіян масово кидають у бій, вони намагаються виконати установку Москви. Йдуть дуже інтенсивні бойові дії. Про це заявив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російські загарбники хочуть будь-якою ціною взяти у кільце Авдіївку і окупувати всі райони Донецької області. Тому ворог йде в масовані атаки. Такої інтенсивності бойових дій ще не було.

"Це помітно, що будь-якою ціною вони хочуть взяти Авдіївку в кільце, вийти на адміністративні кордони Донецької області — це у них дуже велика мета. Тому женуть усіх. Ми знаємо, що дуже велика кількість їх відмовляється йти в атаки і штурми. Вони їх погрозами, залякуваннями, шантажем кидають. Вони йдуть, гинуть, але все одно йдуть", - сказав Цехоцький. відео дня

За його словами, росіяни вдаються до дуже інтенсивних штурмів.

"Незважаючи на погодні умови — сніг, невеликий мороз, всім холодно, але вони і вночі, і вдень дуже активно штурмують. Дуже активно застосовується велика кількість їхніх безпілотних апаратів різного калібру, зокрема камікадзе Ланцети. Постійно в небі висять розвідувальні орлани", - підкреслив Сергій Цехоцький.

Ситуація в районі Авдіївки

Окупанти РФ відкрили два напрямки для штурму Авдіївки, розповів керівник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, ворог став діяти з Донецька через Спартак і з Ясинуватої через промислову зону. Раніше загарбники рідко працювали на даних напрямках.

Путін виставив дедлайн захоплення Авдіївки, вважає військовий експерт Олексій Гетьман. На його думку, директор Кремля Володимир Путін наказав оточити місто до 15 грудня. Якщо ЗСУ ухвалять рішення вивести війська, це суттєво не позначиться на ситуації на фронті.

Окупанти просунулися біля Авдіївки та Бахмута, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхньою оцінкою, росіяни досягли часткових успіхів на схід від Степового і на південний схід від Авдіївки.

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