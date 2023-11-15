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У Росії все більше хочуть перемовин з Україною і чекають бідності - опитування

Андрій Ганчук
15 листопада 2023, 14:25
Продовження війни проти України підтримують 39% росіян, близько 58% не підтримують нову хвилю мобілізації, розповіли соціологи Russian Field.
Путін, переговори
Близько 74% росіян хочуть "мирної угоди з Україною" - опитування / Колаж: Главред, фото: соцмережі, скріншот YouTube

В країні-агресорі Росії вперше частка прихильників перемовин із Україною перевищила частку адептів продовження війни. Зокрема, 48% серед тих, кого вдалося опитати, виступили за діалог з Києвом. Близько 18% не підтримали б перемовний процес, спрямований на завершення бойових дій. Половина опитаних очікує на погіршення матеріального становища свого суспільства вже найближчим часом. Про це йдеться в дослідженні Russian Field.

Згідно з даними опитування соціологів, яке проводилося серед 1611 осіб по телефону в період з 21 по 29 жовтня, 48% з усіх опитаних виступають за перемовини з Україною. Близько 18% респондентів проти діалогу. Продовження війни підтримують 39%.

Також вказується, що 74% респондентів підтримали б підписання Путіним мирної угоди вже завтра.

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Близько половини опитаних вважають, що їхнє оточення підтримує розв'язану проти України війну. Чверть вважають, що війна для РФ "неуспішна".

"58% респондентів не підтримали б проведення другої хвилі мобілізації. Частка тих, хто підтримає другу хвилю мобілізації, дещо зростає за умови, якщо про це рішення оголосить Володимир Путін", - зазначають соціологи.

Також у дослідженні підкреслюється, що близько половини опитаних очікують на погіршення матеріального становища російського суспільства вже найближчим часом.

Путін "просить перемовин" в України

15 вересня директор Росії Володимир Путін заклянчив в України "перемовини".

У рамках зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком він, мовляв, поскаржився, що Київ не хоче вести перемовини із Москвою на умовах Кремля.

За місяць Путін знову "попросив перемовин" в України. Зокрема, він виступив за реалізацію перемовного процесу на базі так званого мирного плану Китаю, який не передбачає відповідальності для Москви за агресію проти української держави і виведення військ з територій України.

Пізніше Путін вибухнув тирадою творів і абсурду. Він вигадав "сигнали Києва про перемовини" і натякнув на "діалог". Путін помріяв про те, що українська влада нібито вестиме перемовини із Кремлем.

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Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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