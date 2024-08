Бої в Курській області: "українські війська" просунулися до 10 км углиб - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області. Про це йдеться у звіті ISW за 7 серпня.

"Підтверджено, що 7 серпня українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території", - пишуть експерти.

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно за 10 кілометрів від міжнародного кордону.

Проникнення на територію Курської області відбулося через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

ISW наводить інформацію російського "інсайдерського джерела" про те, що "українські сили" з 6 серпня захопили 45 кв. км території в Курській області. Інші російські джерела повідомили, що "українські сили" загалом захопили 11 населених пунктів, включно з Ніколаєво-Дар'їним, Дариним і Свердліковом, і діють у межах Любимівки (вісім кілометрів на північ від кордону з Сумською областю).

Також Інститут наводить дані "російських джерел" про те, що "українські війська" намагаються просунутися вздовж шосе 38K-030 Суджа-Коренове. Пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що до 18:00 за місцевим часом 7 серпня "українські війська" просунулися на північний захід і південний схід уздовж шосе, і наразі тривають бої на підступах до Корінового і Суджі.

Також "російське інсайдерське джерело" і кілька інших російських джерел повідомили, що було захоплено пункт пропуску "Суджа" і газорозподільну станцію "Суджа".

"Геолокаційні зображення, опубліковані 7 серпня, показують, що українські війська захопили понад 40 російських військовополонених на КПП "Суджа", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що чеченські підрозділи зазнали дуже великих втрат під час "українських атак" у Коренівському районі 7 серпня.

"Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські посадовці намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної ескалації з боку України та уникненням перебільшення їхніх потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.