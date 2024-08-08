Чи будуть переговори з РФ на тлі боїв у Курській області: нардеп дав жорстку відповідь

Микола Княжицький не бачить підстав для того, шоб проводити нині мирні переговори з РФ.

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Коли будуть переговори між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, depositphotos.com/ua

У Курській області РФ тривають потужні бої. Багатьох цікавить питання про те, чи стануть ці події початком на шляху до переговорів з РФ. Деталі розповів народний депутат України Микола Княжицький, повідомляє Еспресо.

Він зазначив, що нині не бачить жодного бажання з боку РФ говорити про мир. При цьому й західні союзники, як і Україна, не погодяться на умови Путіна щодо миру.

"Те, що українська влада подає певні сигнали, й проводить саміти миру є більше піарною акцією, в першу чергу, для українського суспільства, а також для партнерів. Це теж потрібно робити, бо нам дуже потрібна зовнішня підтримка ... Зараз багато країн продовжує нас підтримувати, розуміючи, з яким ворогом ми боремось. І це надзвичайно важливо сьогодні", - сказав Княжицький. відео дня

Нардеп додав, що поки нема підстав для мирних переговорів з РФ.

"Я не розумію, як це може відбуватись. Не вірю, що українці погодяться на пропозиції Путіна, які є відвертим знущанням. Він же ж хоче знищити всю Україну. Найголовніше, що на це не погодяться наші західні союзники. Вони давно нас підтримують та інвестували в нашу оборону дуже багато коштів, а це фактично інвестиції в наше майбутнє. Щиро кажучи, я б дуже хотів, щоб розмови про слабкість Кремля й бажання Путіна провести переговори через це, були правдою. Я хочу в це вірити, але, на жаль, поки що цього не бачу", - додав він.

Бої в Курській області - останні новини

У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

ЗС РФ зазнали перших втрат, зокрема в авіації. Відбулися бої біля місцевого монастиря, де ховалася російська піхота. Крім цього, групу військовослужбовців РФ було взято в полон.

Диктатор країни-агресорки Володимир Путін назвав те, що відбувається в Курській області, "масштабною провокацією", безпідставно звинувативши в цьому Україну.

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