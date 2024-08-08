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Немає зв'язку, води і світла: з'явилися дивовижні подробиці про бої під Курськом

Ангеліна Підвисоцька
8 серпня 2024, 02:45
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РосЗМІ повідомляють, що в Курській області нібито було захоплено низку населених пунктів.
ВСУ
У Курській області тривають бої та повітряна тривога / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Російське місто Суджа в Курській області, де почалися жорсткі бої, опинилося на межі виживання. У місцевих жителів немає доступу до води, електрики, зник і зв'язок. Про це стверджують росЗМІ.

Повідомляється, що російська влада насправді не займалася евакуацією людей з нашого району. Ті, кому вдалося покинути місто, змушені самостійно шукати житло.

Російські ЗМІ пишуть про те, що антипутінським учасникам конфлікту вдалося зайняти низку сіл і сіл.

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"Канал Colonelcassad повідомляє, що українські військові захопили газовимірювальну станцію "Суджа", через яку здійснюється транзит газу в Європу через територію України. Прикордонне місто Суджа зазнає масованих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Президент Росії Володимир Путін назвав вторгнення ЗСУ в Курську область "масштабною провокацією" і доручив уряду надати допомогу цивільному населенню. У середу він проводить зустріч із керівниками силових відомств, на якій заслухає доповіді про ситуацію в регіоні.

Бої в Курській області - останні новини

У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

ЗС РФ зазнали перших втрат, зокрема в авіації. Відбулися бої біля місцевого монастиря, де ховалася російська піхота. Крім цього, групу військовослужбовців РФ було взято в полон.

Диктатор країни-агресора Володимир Путін назвав те, що відбувається в Курській області, "масштабною провокацією", безпідставно звинувативши в цьому Україну.

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