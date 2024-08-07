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В Курській області FVP-дрон влучив у російського топвоєнкора Піддубного

Руслана Заклінська
7 серпня 2024, 22:58
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Відомий російський пропагандист перебував у Курській області і висвітлював бої в Суджанському районі.
В Курській області FVP-дрон влучив у російського топвоєнкора Піддубного
В авто російського пропагандиста влучив дрон / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео,

Одного з найпопулярніших російських "воєнкорів" і співробітника "Всеросійської державної телерадіокомпанії" (ВГТРК) Євгена Піддубного могли ліквідувати у Курській області. Автомобіль, у якому їхав пропагандист, атакував FVP-дрон. Про це повідомила низка російських телеграм-каналів та депутат Держдуми Михайло Делягін.

За даними телеграм-каналу Baza, Піддубний перебував у Курській області і висвітлював бої в Суджанському районі. Російський депутат Делягін стверджує, що "воєнкор" загинув.

Колаборант Олег Царьов заявив, що в машину з Піддубним влучив FPV-дрон. Однак, пізніше російський "воєнкор" Поздняков заявив, що Піддубний міг вижити, зазначивши, що він отримав лише опіки і був доставлений до лікарні при свідомості.

відео дня

Український активіст Сергій Стерненко повідомив, що автомобіль, в якому їхав Піддубний, був обладнаний системою РЕБ. Вона призначена для захисту від FPV-дронів, що могло вплинути на результат подій.

"Піддубний їхав на пікапі Peugeout Landtrek, дизельний, білого кольору з маркуванням Z. Автомобіль був обладнаний РЕБом проти FPV", - зазначив Стерненко.

Заступник голови Комітету Держдуми з оборони Дмитро Саблін повідомив про те, що Євген Піддубний живий.

Дивіться відео, де Піддубного нібито привезли у лікарню:

Що відомо про Євгена Піддубного?

Євген Піддубний – один із найвідоміших російських "воєнкорів", який працює на ВГТРК та веде репортажі для каналу "Россия-1".

Піддубний став відомим завдяки своїм вкрай оптимістичним репортажам, де стверджував, що Росія безперешкодно захоплює українські території. Ці повідомлення часто виявлялися брехливими.

Серед його відомих репортажів – з аеродрому в Гостомелі під Києвом, який він відвідав у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Конфлікт в Курській області - головне

У вівторок, 6 серпня, росіяни поскаржилися на прорив кількох механізованих колон у прикордоння РФ в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в боях в Курській області.

Перші бої у російськоум прикордонні нібито прийняли солдати-строковики. Натомість підрозділи "Ахмат" зазнали втрат і відступили.

Згодом стало відомо, що Росія зазнала перших втрат, зокрема в авіації. Такод групу військовослужбовців РФ взяли в полон.

Російський диктатор Володимир Путін назвав кризу в Курській області "масштабною провокацією". У конфлікті він безпідставно звинуватив Україну.

У середу, 7 серпня, представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням щодо подій у Курській області. Він зазначив, що Вашингтон не має даних щодо кризи в РФ і зосередиться на тому, щоб ЗСУ мали те, що їм потрібно для захисту.

Також 7 серпня, влада Курської області оголосила в регіоні "режим надзвичайної ситуації". Другу добу в прикордонних регіонах РФ зберігається кризова ситуація.

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