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Білий дім готує важливе рішення: сенатор-демократ розповів про домомогу Україні

Юрій Берендій
10 грудня 2023, 21:25оновлено 10 грудня, 22:18
За словами сенатора, двопартійна група, яка займається пошуком компромісу між республіканцями і демократами досягла певного прогресу.
Білий дім готує важливе рішення: сенатор-демократ розповів про домомогу Україні
Білий дім готує важливе рішення / Колаж Главред, фото: wikimedia.org, УНІАН

Білий дім планує посилити взаємодію з американськими законодавцями, спробуючи укласти двопартійну угоду, що включатиме в себе надання військової допомоги Україні та Ізраїлю, паралельно із зміцненням безпеки кордонів США. Таку позицію висловив сенатор-демократ Кріс Мерфі, головний переговорник від Демократичної партії, якого цитує агентство Reuters.

Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України повинно супроводжуватися значними змінами у сфері безпеки кордонів США.

Сенаторська двопартійна група, яка старається досягти компромісу, зробила невеликий прогрес менше ніж за тиждень до початку різдвяних канікул в Конгресі США.

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"Білий дім збирається бути більш активним цього тижня", – заявив сенатор Кріс Мерфі в ефірі телеканалу NBC News.

Він відзначив, що важливо з'ясувати, чи підпише Джо Байден яку-небудь перспективну угоду.

Мерфі вважає, що поточні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необгрунтованими, і Республіканська партія "грає в ігри з безпекою світу", пов'язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Міністерстві оборони США зазначили, що залишилося 5,9 мільярда доларів для військової допомоги Україні.

Американський держсекретар Ентоні Блінкен висловив обурення можливим припиненням підтримки України та попередив, що це може створити небезпечну ситуацію, де Росія отримає можливість діяти безкарно. Блінкен закликає не допустити поразки України, оскільки це може відкрити двері агресії Росії по всьому світу.

Також Білий дім попередив Конгрес про надзвичайну потребу в рішенні щодо допомоги Україні. Однак лідер республіканців у Сенаті, Мітч Макконнел, оголосив про плани своєї партії голосувати проти надання додаткової підтримки Україні та Ізраїлю.

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