УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Блінкен - про загрозу зриву допомоги Україні: це розв'яже руки Путіну

Андрій Ганчук
6 грудня 2023, 13:28
Росія повинна зазнати поразки у своїй агресивній війні проти України, не можна допустити припинення підтримки Києва, сказав Ентоні Блінкен.
Блінкен, Путін, Україна
США повинні забезпечити подальші успіхи України - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Не можна допустити припинення підтримки України, країна-окупант Росія повинна зазнати поразки. Якщо США цього не забезпечать, директор Кремля Володимир Путін отримає можливість діяти безкарно-ситуація відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу. Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Європейська правда, під час заходу Коаліція глобального лідерства США він сказав про те, що не можна допустити припинення підтримки України. В іншому випадку у Путіна будуть повністю розв'язані руки.

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки... Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", - вважає Блінкен.

відео дня

За словами дипломата, в такій ситуації Путін буде безкарно реалізовувати свої агресивні наміри.

Крім того, Ентоні Блінкен підкреслив, що додаткова фінансова допомога важлива для Ізраїлю, а також для мирних жителів Гази.

Допомога США Україні

Згідно з даними журналістів The Washington Post, у середу, 6 грудня, Сенат США має розглянути ініційований президентом Джо Байденом пакет законів на суму в 110 мільярдів доларів. Допомога включає грошові кошти для України та Ізраїлю. В американській пресі вважають, що документи не будуть проголосовані, оскільки демократи і республіканці не можуть узгодити одну з частин пакету – безпеку південного кордону Сполучених Штатів.

Україна ризикує програти війну, якщо Штати не виділять Києву новий пакет допомоги, вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак. Чиновник закликав Конгрес якомога швидше проголосувати законопроекти, оскільки в України є плани щодо звільнення своїх територій.

Президент США Джо Байден відреагував на можливу відмову США від підтримки України. Він назвав таку загрозу "абсолютним божевіллям" і підкреслив, що Білий дім доб'ється підтримки фінансування.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Володимир Путін військова допомога Ентоні Блінкен війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Відповідальність за поразку України": у США закликали Конгрес схаменутися

"Відповідальність за поразку України": у США закликали Конгрес схаменутися

14:28 Світ
Блінкен - про загрозу зриву допомоги Україні: це розв'яже руки Путіну

Блінкен - про загрозу зриву допомоги Україні: це розв'яже руки Путіну

13:28 Світ
"Погана доба для окупантів": ЗСУ "мінуснули" РЕБ Житель і 520 путінських вояк

"Погана доба для окупантів": ЗСУ "мінуснули" РЕБ Житель і 520 путінських вояк

12:18 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:28

Святковий продуктовий кошик значно подорожчає: чому зростають ціни

14:28

"Відповідальність за поразку України": у США закликали Конгрес схаменутися

14:27

Путіністка Кожевнікова показала себе у величезній вазі

14:06

Не тільки для пенсіонерів: що таке скандинавська ходьба і яка від неї користьВідео

13:52

У Словаччині перевізники хочуть повністю заблокувати пункт пропуску до України

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
13:39

Секрет ідеальної яєчні: чому досвідчені кулінари додають воду під час смаження

13:28

Загрозливо критична ситуація: експерт про оборону Авдіївки до Нового року

13:28

Блінкен - про загрозу зриву допомоги Україні: це розв'яже руки Путіну

13:27

Лікарі заливали крапельниці за лаштунками: російська співачка ледве доспівала на власному концерті

Реклама
13:12

Лимон, сіль і оцет замінять магазинні засоби: як швидко відбілити пожовклий пластик

13:06

Повернувся з Польщі захищати Україну: на фронті загинув працівник мерії Любліна

13:05

"Місто-привид Бахмут": Тука розповів, чи відновлять в Україні зруйновані містаВідео

12:51

Зеленський виступить на саміті лідерів G7: названо порядок денний зустрічі

12:18

"Погана доба для окупантів": ЗСУ "мінуснули" РЕБ Житель і 520 путінських вояк

12:12

"Не думав, що це настільки серйозно": у Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям

12:06

Можливості, радість і гроші: 4 знака зодіаку стануть щасливішими в грудні 2023

11:58

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня 2023: Кінь - тримайте гроші при собі, Бик - готуйтесь до плутанини

11:51

Пісторіус пообіцяв, що Німеччина збільшить виробництво зброї для України

11:48

Україну накриє циклон з Туреччини: синоптик назвала дату сильних опадів

11:32

З глибоким змістом: Софія Ротару привітала з Днем ЗСУ та з Днем святого Миколая

Реклама
11:22

Гороскоп на 2024 рік для Овнів: Зелений Дракон принесе успіх, кохання й прибутокВідео

11:04

Під Бахмутом ЗСУ прорвались та захопили позиції окупантів: в ISW розкрили деталі

10:54

Грандіозний скандал в Іспанії: королеву звинувачують у зраді чоловікові

10:51

Іноземні ЗМІ готують "атаку" проти керівництва України – ЦПД

10:03

Чому Зеленський скасував виступ у Сенаті: Умеров натякнув на ситуацію на фронті

09:58

Різдвяна головоломка для всієї родини: 5 драконів на фото знайти зможуть не всі

09:54

"Це безумство": Байден відреагував на можливу відмову США від підтримки України

09:48

Віталій Портников. Росія спокушає перемовинамиВідеоблоги

09:46

"Ми можемо втратити країну": командир взводу розповів про складну ситуацію на фронті

09:28

"Цивілізованому світу має бути соромно": Умеров розповів про ситуацію на фронті

09:24

Чому не можна казати "слідуючий": Авраменко пояснив поширену помилкуВідео

09:22

Гороскоп на завтра 7 грудня 2023: Стрільців підведуть зуби, Овни втратять гроші

08:47

Демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт: чи отримає Україна допомогу

08:37

Лідер республіканців у Сенаті закликав голосувати проти виділення допомоги Києву

08:15

Місячний календар 7 грудня 2023: дуже потужний день сприяє лікуванню хвороб

08:05

"Усі рішення ухвалені": Кулеба зробив важливу заяву про появу F-16 в Україні

08:00

Пакет допомоги від США, або Чому Україну чекає жорстка економіяПогляд

07:35

Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: що відомо про атаку РФ

06:54

ЗСУ змусили окупантів відступити з двох позицій біля Авдіївського коксохіму - ISW

06:10

Економічна безграмотніст: нова та величезна проблема УкраїниПогляд

Реклама
05:30

Сильний ритуал на виконання бажання: з цими словами здійсниться будь-яка мріяВідео

04:25

Як позбутись жовтих плям від праски: 6 способів, які врятують ваші речі

03:40

Це справжній виклик: лише одиниці здатні знайти рибу у веселій оптичній ілюзії

03:10

Каменських влаштувала соковитими формами справжній тест-драйв тугому корсету

02:40

Як почистити золоті та срібні прикраси: дієві методи, які повернуть блиск за секунди

02:05

Онук Ротару, який втік з України, дав інтерв'ю, в якому "забув" про війну

01:42

"Силіконових долин" не буде багато: Тука оцінив, чи повернеться життя в зруйновані РФ міста

01:20

Допомога Україні: США можуть піти іншим шляхом, це не менш небезпечно - експерт

00:35

Тарас Тополя з закривавленою головою показав фото з місця ДТП

00:03

Ситуація критична, про контрнаступ ЗСУ вже не йдеться - Горбач

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти