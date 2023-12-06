Блінкен - про загрозу зриву допомоги Україні: це розв'яже руки Путіну

Росія повинна зазнати поразки у своїй агресивній війні проти України, не можна допустити припинення підтримки Києва, сказав Ентоні Блінкен.

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США повинні забезпечити подальші успіхи України - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Не можна допустити припинення підтримки України, країна-окупант Росія повинна зазнати поразки. Якщо США цього не забезпечать, директор Кремля Володимир Путін отримає можливість діяти безкарно-ситуація відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу. Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Європейська правда, під час заходу Коаліція глобального лідерства США він сказав про те, що не можна допустити припинення підтримки України. В іншому випадку у Путіна будуть повністю розв'язані руки.

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки... Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", - вважає Блінкен. відео дня

За словами дипломата, в такій ситуації Путін буде безкарно реалізовувати свої агресивні наміри.

Крім того, Ентоні Блінкен підкреслив, що додаткова фінансова допомога важлива для Ізраїлю, а також для мирних жителів Гази.

Допомога США Україні

Згідно з даними журналістів The Washington Post, у середу, 6 грудня, Сенат США має розглянути ініційований президентом Джо Байденом пакет законів на суму в 110 мільярдів доларів. Допомога включає грошові кошти для України та Ізраїлю. В американській пресі вважають, що документи не будуть проголосовані, оскільки демократи і республіканці не можуть узгодити одну з частин пакету – безпеку південного кордону Сполучених Штатів.

Україна ризикує програти війну, якщо Штати не виділять Києву новий пакет допомоги, вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак. Чиновник закликав Конгрес якомога швидше проголосувати законопроекти, оскільки в України є плани щодо звільнення своїх територій.

Президент США Джо Байден відреагував на можливу відмову США від підтримки України. Він назвав таку загрозу "абсолютним божевіллям" і підкреслив, що Білий дім доб'ється підтримки фінансування.

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