В Міноборони США наголосили, що без додаткового фінансування вони не зможуть підтримувати нинішній рівень надання допомоги.

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У Пентагоні назвали точну суму, яка у них залишилася на допомогу Україні/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93 ОМБр Холодний Яр

У Міністерстві оборони США повідомили, що на надання військової допомоги Україні залишилося 5,9 мільярда доларів. Про це розповів речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу у вівторок, 5 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

"На даний момент у нас є приблизно 4,8 мільярда доларів відновлених президентських повноважень на скорочення Presidential Drawdown Authority і 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів", – зазначив Райдер.

Речник відомства наголосив, що якщо Міноборони США не отримає додаткового фінансування, то не зможе підтримувати той рівень допомоги Україні, який є зараз.

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Він зазначив, що Конгрес у цей вирішальний момент повинен продовжити підтримувати Україні.

"Ця ситуація підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії", – наголосив Райдер.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Сенат 6 грудня повинен розглянути пакет законопроектів на суму 110 мільярдів доларів, які підуть, в основному, на допомогу Україні, а також Ізраїлю.

Повідомлялося, що демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт. Законопроєкт передбачає надання понад $15 млрд на підтримку України, зокрема на потреби у сферах "військовий вишкіл, обмін розвідданими" та "посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

У США закликали Конгрес схаменутися. Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що якщо Конгрес США не схвалить новий пакет допомоги для України, Штати будуть відповідальні за поразку держави у війні з агресором Росією. В України закінчуються гроші, які витрачаються на армію і соціальне забезпечення.

У той же час президент США Джо Байден відреагував на можливу відмову США від підтримки України. Американський президент назвав "абсолютним божевіллям" те, що США можуть припинити надавати допомогу Україні, яка бореться проти країни-агресорки Росії.

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