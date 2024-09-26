Безвідповідальна поведінка: в ЄС відповіли на ядерну загрозу РФ - The Guardian

Західні партнери України вже не вперше почули про ядерну загрозу зі сторони Росії, тому рішуче відкинули її.

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Західні лідери звинувачують Путіна в ядерному шантажуванні на тлі війни / Колаж: Главред, фото: European Commission, скрін з відео

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну у Кремлі активно почали брязкати ядерним озброєнням в сторону західних партнерів. Нещодавно російський диктатор Володимир Путін прийняв новий план, що передбачає дозвіл на ядерну відповідь після масованої повітряної атаки РФ та відповідь проти неядерних держав, що мають ядерних союзників.

Однак в Євросоюзі відкинули шантаж Путіна, називаючи його "безрозсудним і безвідповідальним" планом, в якому прослідковуються явні погрози. Про це пише The Guardian.

"Вже не вперше Путін грає в азартну ставку зі своїм ядерним арсеналом... Ми, звичайно, рішуче відкидаємо ці загрози", - сказав журналістам речник ЄС із зовнішньої політики Пітер Стано. відео дня

Оновлення ядерної доктрини в Росії західні союзники України розцінюють, як продовження неприйнятної поведінки з боку Путіна. Спрямована вона на недопущення отримання Україною дозволу на удари далекобійним озброєнням на території РФ.

Що таке The Guardian? The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерні погрози Росії - чи реальна загроза

Нагадаємо, що у Британії переконані в тому, що ядерні погрози російського диктатора не більш ніж "пил в очі". За словами міністра закордонних справ країни Девіда Леммі, ядерний шантаж є одним із методів роботи Путіна.

Аналітики ISW заявили, що крайні заяви російського диктатора Володимира Путіна стосовно намірів застосувати ядерною зброєю є не більше ніж спробою стримати країни Заходу. Москва вже не вперше вдається до подібних заходів, тому Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі.

Військовий експерт Селезньов також переконаний, що Росія не застосує ядерне озброєння, однак з іншої причини. РФ немає можливості використовувати його в повній мірі і навіть після зміни доктрини ядерного стримування ситуація не зміниться.

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