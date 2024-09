Безвідповідальна поведінка: в ЄС відповіли на ядерну загрозу РФ - The Guardian

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну у Кремлі активно почали брязкати ядерним озброєнням в сторону західних партнерів. Нещодавно російський диктатор Володимир Путін прийняв новий план, що передбачає дозвіл на ядерну відповідь після масованої повітряної атаки РФ та відповідь проти неядерних держав, що мають ядерних союзників.

Однак в Євросоюзі відкинули шантаж Путіна, називаючи його "безрозсудним і безвідповідальним" планом, в якому прослідковуються явні погрози. Про це пише The Guardian.

Оновлення ядерної доктрини в Росії західні союзники України розцінюють, як продовження неприйнятної поведінки з боку Путіна. Спрямована вона на недопущення отримання Україною дозволу на удари далекобійним озброєнням на території РФ.

Що таке The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.