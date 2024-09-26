Чи застосує РФ ядерну зброю: в ISW назвали реальні наміри Путіна

Аналітики розповіли про мету російський ядерних погроз.

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Чи застосує РФ ядерну зброю / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Заяви російського диктатора Володимира Путіна стосовно намірів застосувати ядерною зброєю є не більше ніж спробою стримати країни Заходу. Москва вже не вперше вдається до подібних заходів, тому Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на нещодавні погрози диктатора щодо ядерної конфронтації між Росією та країнами Заходу, пояснили їх спробою посилити контроль над ухваленням рішень західними лідерами, а також не допустити, аби Україна змогла використовувати західні озброєння для ударів по території Росії.

Зазначається, що Путін радше за все прагне вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання "ядерною шаблею" та викликати нову хвилю паніки в особливо критичний момент політичних дискусій про здатність України застосувати надану Заходом зброю для ударів по російських об'єктах.

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Представники Кремля вже неодноразово посилалися на невдало завуальовані загрози ядерного протистояння між Росією та Заходом, зокрема під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Києву.

Аналітики додають, що подібну тактику застосовують під час поточних дебатів про право України використовувати надані Заходом системи для нанесення дальніх ударів по російських військових об'єктах. Метою є викликати страх у тих, хто ухвалює рішення.

"Російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль Кремля зі сприяння стримуванню Заходу, а не свідченням готовності Росії застосувати ядерну зброю. Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде", – вважають в ISW.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ядерні погрози Путіна - що відомо

Нагадаємо, 25 вересня диктатор Росії Володимир Путін анонсував зміни до ядерної доктрини. Тепер Кремлем пропонується потенційна ядерна атака на неядерні держави, яких нібито підтримують ядерні країни.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна свідчать про страх перед українською зброєю.

Крім того, Міністерство енергетики України повідомляло, що Росія готує удари по ядерних об'єктах України. Якщо Кремль зважиться на такий крок, уся Європа буде під радіаційною загрозою.

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