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"Це страшилка, нічого більше": в ОП та РНБО відреагували на ядерні погрози Путіна

Руслана Заклінська
25 вересня 2024, 23:36
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Окрім ядерного шантажу у Росії більше немає ніяких інструменів залякування світу, заявив Андрій Єрмак.
'Це страшилка, нічого більше': в ОП та РНБО відреагували на ядерні погрози Путіна
В Україні відреагували на ядерний шантаж Путіна / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін використовує ядерний шантаж як інструмент залякування, оскільки у нього не залишилося інших засобів впливу. Це лише кремлівська "страшилка". Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, глава Офісу президента України Андрій Єрмак та радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко стверджує, що ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна свідчать про страх перед українською зброєю. За його словами, українська армія завдає ударів по стратегічних складах озброєнь окупантів, що суттєво обмежує можливості Кремля продовжувати свою агресію і терор.

"Це страшилка від страху. Нічого більше", - зазначив він.

відео дня

Коваленко також додав, що за останніми подіями з оновленням ядерної доктрини Путіна мали б стояти вдалі випробування міжконтинентальної ракети "Сармат". Проте, як іронічно зауважив експерт, " вона не змогла злетіти".

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Реакція Офісу президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, у свою чергу, заявив, що крім ядерного шантажу у Росії більше нічого немає.

"Жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють", - наголосив він.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк підкреслив, що Росія не знає, як зупинити те, що відбувається в цій війні. За його словами, це видно не лише за результатами Курської операції, але й за дальнобійними ударами українських військ по території РФ. Ці дії суттєво впливають на соціальні настрої всередині Росії.

Подоляк зауважив, що Росія вже не може запропонувати нічого нового у війні, окрім того, що вже є "на столі".

"А тримає вона там практично все, що у неї було. Традиційна пропаганда та традиційні погрози не працюють... Безумовно, Росія сьогодні намагається використати останній аргумент, аргумент боязливих людей, що у них є ядерна зброя", - додав він.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Ядерна загроза та удар по українських АЕС - останні новини

Нагадаємо, увечері 25 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про зміни до ядерної доктрини, які дозволяють ядерну атаку на неядерні держави, що отримують підтримку від ядерних країн. Кремль також зазначає, що агресія проти Росії або Білорусі буде вважатися підставою для застосування ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ризик ядерного інциденту на Запорізькій АЕС залишається високим. Він попередив, що будь-яка атака на ядерні реактори загрожує не лише Україні, а й сусіднім державам.

На тлі загрози ударів по українських АЕС президент Польщі Анджей Дуда заявив, що існує ризик атак на Рівненську та Хмельницьку електростанції. Якщо такі атаки дійсно будуть, то Польща муситиме "негайно втрутитися".

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін їздив до монгольських шаманів питати дозволу на застосування ядерної зброї.

'Це страшилка, нічого більше': в ОП та РНБО відреагували на ядерні погрози Путіна
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

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