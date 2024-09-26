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Не більше, ніж фальш: у РФ може не бути якісних носіїв ядерної зброї - Селезньов

Анна Косик
26 вересня 2024, 04:02
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Експерт вважає, що реальні можливості росіян досить обмежені в сфері ядерного озброєння.
Не більше, ніж фальш: у РФ може не бути якісних носіїв ядерної зброї - Селезньов
Слова Путіна та інших рупорів Кремля не співпадають з реальними можливостями РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія досить активно брязкає ядерною зброєю, як перед Україною, так і перед світом. Однак реальні можливості РФ можуть бути далеко не такими, як про це розповідає російська пропаганда.

Військовий експерт Владислав Селезньов в етері Еспресо заявив, що Росія немає можливості застосовувати ядерне озброєння в повній мірі і навіть після зміни доктрини ядерного стримування ситуація не зміниться.

"У квітні 2022 року я перебував на Яворівському полігоні. Тоді ми всі очікували й була оперативна інформація про те, що РФ готує удар по цьому полігону тактичною ядерною зброєю. Цього не сталось, як і не відбулось це до цього часу. Це не відбудеться навіть після зміни доктрини", - стверджує експерт.

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Селезньов впевнений, що агресор Росія не може застосувати ядерну зброю будь-якого типу. А все через обмеженість ресурсів та засобів для ядерного озброєння.

"Чим вони можуть вдарити? Ракетою "Сармат", яка здійснила один єдиний запуск в рамках досліджень? Хоча цю ракету вони вже поставили на бойове чергування. Чи може вони будуть використовувати ракети на кшталт ракет "Воєвода"? До речі, ці ракети є українською розробкою і довгий час обслуговувалась спеціалістами з України", - додав він.

Не більше, ніж фальш: у РФ може не бути якісних носіїв ядерної зброї - Селезньов
Сармат / Інфографіка: Главред

Хто такий Владислав Селезньов?

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ядерні погрози Росії - що відомо

Нагадаємо, що Кремль вже третій рік шантажує світ ядерною зброєю, як тільки західні партнери і Україна знищують так звані "червоні лінії". Так нещодавно повідомлялось, що Росія може застосувати ядерну зброю в рамках навчальних випробувань, якщо Захід зніме заборону для України на удари зброєю дальнього радіусу дії. Крім того, російські окупанти можуть завдати ударів по британських військових об'єктах поблизу РФ.

На Заході подібні попередження сприймають з обережністю і тверезим розумом. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прокоментував ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. На думку глави британського зовнішньополітичного відомства, господар Кремля просто "пускає пил в очі".

Раніше одне з німецьких видань написало, що російський диктатор Володимир Путін їздив до Монголії до шаманів питати дозволу на застосування ядерної зброї.

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