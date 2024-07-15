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Байден звернувся до нації після замаху на Трампа: що сказав президент США

Анна Ярославська
15 липня 2024, 07:46
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Глава Білого дому закликав американців "до голосування, а не до насильства".
Джо Байден, Дональд Трамп
Джо Байден звернувся до нації через замах на Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа. Він наголосив у своїй промові на необхідності "знизити температуру" в політиці та закликав громадян США вирішувати політичні розбіжності виключно на виборах.

"Я хочу поговорити з вами сьогодні ввечері про необхідність знизити температуру в нашій політиці й пам'ятати, що коли ми не згодні, ми не вороги, ми сусіди, ми друзі, колеги, громадяни і, що найголовніше, ми співвітчизники - американці. Ми повинні стояти разом. Стрілянина на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії закликає всіх нас зробити крок назад, оцінити, де ми перебуваємо і як нам рухатися далі", - сказав глава Білого дому у своєму зверненні.

За його словами, розбіжності неминучі, але "політика ніколи не повинна бути буквальним полем битви або полем убивств".

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"Сила змінити Америку завжди має бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці", - додав Байден.

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За його словами, "в Америці немає місця будь-якому насильству".

Байден також закликав американців "до голосування, а не до насильства".

Замах на Трампа

14 липня на передвиборчому мітингу Трампа у штаті Пенсильванія сталася стрілянина - стрілець випустив кулю в бік експрезидента США, коли той стояв на трибуні. Куля зачепила вухо і пролетіла біля голови Трампа. Також повідомлялося, що внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще одна - дістала поранення.

Політика негайно евакуювали з місця події, а самого стрілка ліквідували.

Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія. При цьому наголошується, що поки його мотиви незрозумілі.

Байден засудив напад, закликавши американців об'єднатися проти насильства.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Дональда Трампа і наголосив, що такому насильству немає виправдань.

Після замаху на Трампа йому почали прогнозувати гарантовану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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