Стрілець на даху і провал спецслужб: очевидці розкрили деталі стрілянини в Трампа

Очевидці кажуть, що стрілець перебував на даху господарської будівлі, при цьому було чітко видно гвинтівку.

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На Дональда Трампа скоєно замах / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DonaldTrump, скріншот

Глядачі повідомляли про підозрілу людину на даху споруди біля місця, де проходив мітинг 45-го президента США Дональда Трампа в Пенсільванії.

"Я думаю про себе: "Чому Трамп усе ще виступає, чому його не прибрали зі сцени?"... і тут лунає п'ять пострілів", - цитує ВВС одного з присутніх, який назвався Грегом Смітом.

За словами очевидця, стрілець перебував від них за 15 м на даху господарської будівлі, при цьому було чітко видно гвинтівку. Очевидці намагалися звернути увагу поліцейських близько трьох-чотирьох хвилин, але ті "не розуміли, що відбувається".

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При цьому не виключено, що поліцейським, які стояли внизу, не вдавалося побачити стрільця через нахил даху. "Чому на всіх цих дахах немає Секретної служби? Це невелике місце. Це провал безпеки, 100% провал безпеки", - сказав очевидець.

Інший свідок Бен Мейсер повідомив, що стрілець за кілька хвилин до атаки йшов дахами госпбудівель. Він зазначив, що попередив офіцера поліції. "Коли я повернувся, щоб повернутися на місце, пролунали постріли, а потім настав повний хаос, ми всі побігли геть, і на цьому все закінчилося", - розповів він KDKA-TV.

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Заява Трампа після замаху

Після замаху Трамп подякував своїм прихильникам "за їхні молитви", передає Fox News. "Спасибі всім за ваші думки і молитви вчора, оскільки тільки Бог запобіг немислимому", - сказав він.

"Ми не будемо боятися, а, навпаки, залишимося стійкими в нашій вірі та непокірними перед лицем зла. Зараз як ніколи важливо, щоб ми були єдині та показали наш істинний американський характер, залишаючись сильними та рішучими і не дозволяючи злу перемогти. Я щиро люблю нашу країну, люблю вас усіх і з нетерпінням чекаю можливості поговорити з нашою великою країною на цьому тижні з Вісконсина", - додав Трамп.

Замах на Дональда Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Пізніше стали відомі подробиці замаху на експрезидента США Дональда Трампа, унаслідок якого він дістав поранення. Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Дональда Трампа і наголосив, що такому насильству немає виправдань.

Трамп у перші години після замаху надіслав прихильникам "істеричного" листа. При цьому Трамп докладно описав перші хвилини після скоєного на нього замаху на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. Зокрема, одіозний політик подякував роботі спецслужб за оперативну реакцію на стрілянину.

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