"Він щойно виграв вибори": республіканці зробили гучну заяву після замаху на Трампа

Частина республіканців вважає, що після стрілянини і поранення Трампа його підтримка на президентських виборах лише зросте.

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Республіканці зробили гучну заяву після замаху на Трампа/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Республіканці уже вважали, що експрезидент США Дональд Трамп має великі шанси повернутися у Білий дім, а після замаху на нього почали прогнозувати йому гарантовану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Деякі представники Республіканської партії вважають, що стрілянина на суботньому вечірньому мітингу ще більше полегшила шлях Трампа до Білого дому, пише Politico.

"Президент Трамп пережив цей напад – він щойно виграв вибори", – сказав у коментарі виданню невдовзі після стрілянини конгресмен Деррік Ван Орден, який є республіканцем і Членом Палати представників США. відео дня

У Politico зазначили, що інші республіканці не заходять так далеко у своїх прогнозах, але також багато хто з них передбачає, що стрілянина зміцнить підтримку колишнього президента і стане основою під час голосування на президентських виборах у листопаді цього року.

Замах на Дональда Трампа – що відомо

Нагадаємо, Дональда Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсильванії. Він упав на сцені після того, як почалася стрілянина. Куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо, експрезиденту США надали допомогу в медзакладі. Внаслідок стрілянини загинув один із учасників мітингу, ще двоє отримали важкі поранення.

Стрілець сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. Після стрілянини його було ліквідували. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.

Стало відомо ім'я того, хто стріляв в експрезидента США. Нападником виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс, пише New York Post із посиланням на джерела. Повідомляється, що він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія, водночас наголошується, що поки його мотиви незрозумілі. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.

Після цього у ФБР назвали ім'я того, хто стріляв в експрезидента США. Томас Метью Крукс жив у передмісті Піттсбурга, приблизно за 55 км від місця проведення мітингу Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після замаху на Трампа. Зеленський побажав Трампу швидкого одужання і висловив співчуття близьким учасника мітингу, який загинув наслідок стрілянини.

Президент США Джо Байден відреагував на замах на Трампа і терміново їде в Білий дім. Глава Америки сказав, що "молиться" за нього і подякував спецслужбам за добре виконану роботу з його захисту. Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден уже зв'язався з Трампом.

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