Трамп у перші години після замаху надіслав прихильникам "істеричний" лист

Експрезидент США Дональд Трамп докладно описав перші хвилини після вчиненого на нього замаху на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Також він надіслав прихильникам дивний лист.
У соцмережі Truth Social він залишив послання своїм прихильникам.
Зокрема, одіозний політик подякував роботі спецслужб за оперативну реакцію на стрілянину.
Крім того, Трамп висловив співчуття родичам жертв нападника.
За його словами, під час атаки він почув свист, а потім відчував, як куля пробила його шкіру.
"Почалася сильна кровотеча — тоді збагнув, що сталося", — поділився кандидат у президенти США.
Як пише CNN, Трамп у перші години після замаху надіслав своїм прихильникам електронний лист.
"Це повідомлення від Дональда Трампа! Я ніколи не здамся!" — ішлося у листі, написаному, судячи з цитування у ЗМІ, розкладкою Caps Lock.
Замах на Дональда Трампа - головне
14 липня на передвиборчому мітингу Трампа у штаті Пенсильванія сталася стрілянина — стрілець випустив кулю у бік експрезидента США, коли той стояв за трибуною. Куля зачепила вухо і пролетіла біля голови Трампа. Також повідомлялося, що унаслідок стрілянини загинула одна людина, ще одна — отримала поранення.
Політика негайно евакуювали з місця події, а самого стрільця ліквідували.
Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія. При цьому наголошується, що поки його мотиви незрозумілі.
Байден засудив напад, закликавши американців обʼєднатися проти насильства.
Після замаху на Трампа йому почали прогнозувати гарантовану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Сотні тисяч солдатів НАТО на сході Європи: ЗМІ дізналися про сценарій війни з РФ
- Замахи на Путіна: у РФ закотили істерику після заяви Буданова
- Росія, схоже, відновила удари по Україні з району Каспію: що це означає
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред