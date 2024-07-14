Трамп у перші години після замаху надіслав прихильникам "істеричний" лист

Крім того, американський політик висловив співчуття родичам жертв нападу.

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Трамп влаштував істерику / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Експрезидент США Дональд Трамп докладно описав перші хвилини після вчиненого на нього замаху на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Також він надіслав прихильникам дивний лист.

У соцмережі Truth Social він залишив послання своїм прихильникам.

Зокрема, одіозний політик подякував роботі спецслужб за оперативну реакцію на стрілянину.

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Крім того, Трамп висловив співчуття родичам жертв нападника.

За його словами, під час атаки він почув свист, а потім відчував, як куля пробила його шкіру.

"Почалася сильна кровотеча — тоді збагнув, що сталося", — поділився кандидат у президенти США.

Як пише CNN, Трамп у перші години після замаху надіслав своїм прихильникам електронний лист.

"Це повідомлення від Дональда Трампа! Я ніколи не здамся!" — ішлося у листі, написаному, судячи з цитування у ЗМІ, розкладкою Caps Lock.

Замах на Дональда Трампа - головне

14 липня на передвиборчому мітингу Трампа у штаті Пенсильванія сталася стрілянина — стрілець випустив кулю у бік експрезидента США, коли той стояв за трибуною. Куля зачепила вухо і пролетіла біля голови Трампа. Також повідомлялося, що унаслідок стрілянини загинула одна людина, ще одна — отримала поранення.

Політика негайно евакуювали з місця події, а самого стрільця ліквідували.

Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія. При цьому наголошується, що поки його мотиви незрозумілі.

Байден засудив напад, закликавши американців обʼєднатися проти насильства.

Після замаху на Трампа йому почали прогнозувати гарантовану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

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