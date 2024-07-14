Туфля на сцені та показушний жест: ЗМІ розкрили нові деталі замаху на Трампа

У момент замаху Дональд Трамп вказував пальцем на екран із діаграмою про збільшення кількості мігрантів.

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На Дональда Трампа вчинили замах / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DonaldTrump, скріншот

Стали відомі нові подробиці замаху на 45-го президента США Дональда Трампа в штаті Пенсільванія.

Як пише Washington Post, Трамп запізнився на передвиборчий захід майже на годину, поки його прихильники чекали під палючим сонцем і гучною музикою. На сцену він вийшов у червоній кепці з написом Make America Great Again і швидко відійшов від заготовленої промови, попросивши вимкнути телесуфлери.

У момент замаху він вказував пальцем на екран із діаграмою про збільшення кількості мігрантів за період президентства демократа Джо Байдена. "Подивіться, що сталося з нашою країною!", - звернув він увагу присутніх, і в цей момент пролунали звуки пострілів, ідеться у статті.

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Відразу після цього Трамп доклав долоню до вуха, а потім згорбився і нахилився. "Лягай, лягай, лягай!", - кричали агенти Секретної служби, вибігаючи на сцену.

"Усе гаразд?" - запитав один з офіцерів, його слова було чути через мікрофон на трибуні. Інший йому відповів: "Стрілець убитий". Охоронці обмінялися фразами "все чисто", потім Трамп, коли агенти підняли його і повідомили про кров на голові, двічі зажадав дати йому взутися, пишуть журналісти.

Дивіться відео - на відео потрапив момент замаху на Трампа:

/ Скріншот

Після цього Трамп наказав агентам: "Зачекайте" і показав театральний жест - підняв кулак у повітря. "Боріться! - звернувся він до прихильників. - Боріться!". Глядачі відповіли скандуванням: "США, США, США".

"Ми повинні рухатися", - нагадав агент. Спираючись на агентів, Трамп із піднятим догори кулаком спустився сходами і сів у свій позашляховик. На сцені залишилася його туфля, додає видання.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Замах на Дональда Трампа

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Сам Трамп пізніше прокоментував стрілянину в Пенсільванії. У публікації Truth Social він заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха.

Пізніше стали відомі подробиці замаху на експрезидента США Дональда Трампа, унаслідок якого він дістав поранення. Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс.

Повідомляється, що він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія, водночас наголошується, що поки що його мотиви незрозумілі. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Дональда Трампа і наголосив, що такому насильству немає виправдань.

"Із жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не повинно перемагати", - зазначив глава Української держави.

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