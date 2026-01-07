Авіація та флот: Бельгія розкрила свою роль у безпеці України

Бельгія зробить внесок у збереження миру після війни. Деталі розкрив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Бельгія готова надати авіацію і флот для забезпечення миру в Україні / Колаж: Главред, фото: x.com/Bart_DeWever, pixabay.com

Коротко:

Бельгія надасть Україні авіацію та військово-морські сили

Домовленості обговорювалися на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі

Мета місії - стримування Росії від повторної агресії

Після завершення російсько-української війни Бельгія надасть свою авіацію та флот для збереження миру в Україні. Відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "Коаліції охочих" у Парижі. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

"Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення війни", - написав Вевер у соцмережі Х.

За його словами, участь Бельгії буде зосереджена на тих напрямках, де вона має необхідні можливості.

"Наш внесок буде зосереджено, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань, де Бельгія може зробити конкретний і значний внесок", - зазначив Вевер.

Він також наголосив, що зусилля "коаліції охочих" будуть підкріплені надійною підтримкою з боку США, а майбутній моніторинг безпекової ситуації планується здійснювати під керівництвом Вашингтона. Це має забезпечити ефективне стримування Росії від повторної агресії та сприяти довгостроковій стабільності в регіоні.

Засідання Коаліції охочих: які рішення було ухвалено

Як писав Главред, 6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та представників Сполучених Штатів і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки та можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

Зеленський разом із Макроном і Стармером підписали декларацію про наміри щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він підкреслив, що ці сили не будуть залучені в бойові дії.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова долучитися до гарантій безпеки України та Європи, однак тільки після укладення мирної угоди. Зокрема, Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря та продовжити підготовку українських військових офіцерів.

​Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред ​

У якому випадку Трамп підтримає гарантії безпеки України: думка експерта

У разі публічної заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці обіцянки будуть виконані. Таку думку озвучив колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф, пише УНІАН.

За його словами, питання гарантій безпеки не залежить виключно від позиції Вашингтона. Вирішальним фактором стане також те, на які кроки погодиться російська влада.

Ексчиновник назвав нинішню позицію Кремля - повну відмову від будь-яких західних гарантій для України - "відірваною від реальності".

За словами Гоффа, саме готовність Росії до компромісів визначатиме, наскільки реалістичними можуть бути майбутні домовленості щодо безпеки України.

Що таке "Коаліція охочих" Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела. Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing). Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню. У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників. Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші. Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

