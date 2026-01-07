Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Авіація та флот: Бельгія розкрила свою роль у безпеці України

Анна Ярославська
7 січня 2026, 08:50
267
Бельгія зробить внесок у збереження миру після війни. Деталі розкрив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.
Коаліція охочих, прапор Бельгії
Бельгія готова надати авіацію і флот для забезпечення миру в Україні / Колаж: Главред, фото: x.com/Bart_DeWever, pixabay.com

Коротко:

  • Бельгія надасть Україні авіацію та військово-морські сили
  • Домовленості обговорювалися на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі
  • Мета місії - стримування Росії від повторної агресії

Після завершення російсько-української війни Бельгія надасть свою авіацію та флот для збереження миру в Україні. Відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "Коаліції охочих" у Парижі. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

"Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення війни", - написав Вевер у соцмережі Х.

відео дня

За його словами, участь Бельгії буде зосереджена на тих напрямках, де вона має необхідні можливості.

"Наш внесок буде зосереджено, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань, де Бельгія може зробити конкретний і значний внесок", - зазначив Вевер.

Він також наголосив, що зусилля "коаліції охочих" будуть підкріплені надійною підтримкою з боку США, а майбутній моніторинг безпекової ситуації планується здійснювати під керівництвом Вашингтона. Це має забезпечити ефективне стримування Росії від повторної агресії та сприяти довгостроковій стабільності в регіоні.

Засідання Коаліції охочих: які рішення було ухвалено

Як писав Главред, 6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та представників Сполучених Штатів і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки та можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

Зеленський разом із Макроном і Стармером підписали декларацію про наміри щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він підкреслив, що ці сили не будуть залучені в бойові дії.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова долучитися до гарантій безпеки України та Європи, однак тільки після укладення мирної угоди. Зокрема, Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря та продовжити підготовку українських військових офіцерів.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
​Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред ​

У якому випадку Трамп підтримає гарантії безпеки України: думка експерта

У разі публічної заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці обіцянки будуть виконані. Таку думку озвучив колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф, пише УНІАН.

За його словами, питання гарантій безпеки не залежить виключно від позиції Вашингтона. Вирішальним фактором стане також те, на які кроки погодиться російська влада.

Ексчиновник назвав нинішню позицію Кремля - повну відмову від будь-яких західних гарантій для України - "відірваною від реальності".

За словами Гоффа, саме готовність Росії до компромісів визначатиме, наскільки реалістичними можуть бути майбутні домовленості щодо безпеки України.

Інші новини:

Що таке "Коаліція охочих"

Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела.

Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing).

Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників.

Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками.

Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші.

Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Бельгія війна Росії та України гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

08:59Енергетика
Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

07:29Україна
Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:54Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Китайський гороскоп на сьогодні 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференції

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференції

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

Останні новини

09:39

Гороскоп на завтра 8 січня: Тельцям - грандіозний успіх, Рибам - приємна зустріч

09:25

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

08:59

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

08:50

Авіація та флот: Бельгія розкрила свою роль у безпеці України

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21
08:50

Про що домовилися в Парижі?Погляд

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:23

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen, але лише за однієї умови

08:21

Як Сили оборони влаштували "спекотні" ночі для РФПогляд

Реклама
07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 січня: Терезам - найгірше позаду, Рибам - зосередитися

07:29

Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

06:54

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:20

Ангели перебувають поруч із вами: якому знаку зодіаку усміхнеться доля до кінця зимиВідео

05:55

Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

04:41

Як у СРСР будували міста "з нуля" і чому вони досі розплачуються за цей експеримент

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні вівці за 43 секунди

03:34

Як зварити яйця так, щоб вони легко чистилися: секретний лайфхак

02:26

Водіїв закликали взяти пакети з теплою водою в авто - несподіваний лайфхак

02:10

Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

01:51

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Реклама
01:20

Г'ю Джекман планує весілля з подругою-"розлучницею" - ЗМІ

01:12

Чому фіалка "відмовляється" цвісти: причина, яку більшість ігнорує

00:18

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:06

Про це знають лише одиниці: чому досвідчені возять у салоні брусок мила

06 січня, вівторок
22:41

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:23

Принц Гаррі може незабаром часу возз'єднатися з королівською родиною

22:05

П'ять природних способів захистити свій дім від щурів і мишей взимку

21:49

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січняФото

21:15

Ситуація зі світлом змінюється - графіки відключень для Дніпропетровщини на 7 січняФото

21:12

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

21:03

Ольга Харлан показала снігову казку з нареченим-італійцем

21:00

Іноземні війська будуть розгорнуті: Зеленський, Макрон і Стармер підписали деклараціюВідео

20:53

Справи кепські: з'явилися тривожні новини про італійського актора Челентано

20:37

ТЕТ покаже драму "Тілоохоронець K-2" в ексклюзивній українській озвучці

20:33

Кількість годин без світла змінилась - графік відключень для Черкас і області на 7 січня

20:27

Чому не виходить приготувати сирники: шеф-кухар назвав три популярні помилки

20:04

Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду

20:02

В Україні будуть надсилати повістки по-новому - що зміниться для українців

19:53

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференціїВідео

19:31

Самодурство, параноя і смерть: закономірності російської історії

Реклама
19:21

Місто затуманить і накриють опади: в Полтаві прогнозують небезпечну погоду

19:10

Три літери та 142 власники - яке місто України має найкоротшу назвуВідео

19:10

Чому Китай зацікавлений в розколі ЄвропиПогляд

19:09

Мерц назвав "ключ" до миру, який досі ховають у Вашингтоні та Брюсселі - Politico

19:03

У популярному дитячому харчуванні знайшли небезпечний сюрприз: покупцям повертають гроші

18:45

Вовки, ведмеді й "сині" собаки: правда і міфи про Чорнобиль

18:44

Відключення світла 7 січня: в Укренерго розповіли про обмеження в середу

18:42

"Далеко просунулися": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

18:41

Національний відбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу

18:17

Прем’єра сімейної комедії "Вартові Різдва" — ексклюзивно на Київстар ТБ

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийФіліп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти