"Обрала шлях служіння людям": у Львові під час теракту загинула Вікторія Шпилька

Анна Косик
22 лютого 2026, 09:58
Загибель поліцейської стала ударом для її рідних.
Виктория Шпилька, свеча
У поліції повідомили, хто став жертвою теракту у Львові / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/lvivpolice

Головне:

  • У Львові під час теракту загинула 23-річна поліцейська
  • Вікторія Шпилька була віддана службі
  • За кілька місяців до теракту Вікторія вийшла заміж

У ніч на 22 лютого у Львові прогриміли вибухи в центрі міста. Внаслідок теракту постраждало більше 20 людей і є жертва. Нею виявилася 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.

Як повідомили у патрульній поліції Львівської області, старший лейтенант поліції була родом з Волині. Згодом Вікторія разом із батьками переїхала до Херсона.

Дівчина обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу працювала на Херсонщині, а з 2023 року на Львівщині.

"Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку", - зауважили поліцейські.

Вікторія лише восени минулого року одружилася. Її чоловік також патрульний, з яким вони разом служили і будували своє життя.

"Сьогодні це майбутнє обірване. Й за сухими рядками невимовний біль батьків, коханого, друзів, колег. Невідповіді на повідомлення. Неповернення додому. Немає слів, які могли б це вгамувати. Ми пам’ятаємо! Ми не пробачимо. Світла пам’ять Вікторії. Співчуття рідним, друзям і всім, хто знав її. Назавжди в строю", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про нічний теракт у Львові

Главред писав, що у ніч на неділю, 22 лютого, центр Львова сколихнули два потужні вибухи, які було чути в різних районах міста. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

На лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався перший вибух. Коли на місце приїхав другий екіпаж - пролунав другий. За даними прокуратури Львівської області, унаслідок вибухів загинула 23‑річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль та цивільний транспорт. Кількість поранених уточнюється.

Нагадаємо, Главред писав, що попри всю важкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року країна-агресор Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати.

Раніше стало відомо, що Україна відкидає і засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами.

Нещодавно повідомлялося, що ЗСУ успішно відкинули російських окупантів на Олександрівському напрямку. Однак ворог накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині.

Про джерело: патрульна поліція Львівської області

Патрульна поліція Львівської області — територіальний підрозділ Департаменту патрульної поліції НПУ, що забезпечує публічну безпеку, порядок та охорону прав громадян у Львівській області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

теракт новини Львова новини України





