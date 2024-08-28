Окупанти захопили Мемрик і Калинове на Покровському напрямку - Deep State

Російські війська також просунулися в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.

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Окупанти захопили ще два населені пункти на Донбасі / Колаж: Главред, фото: Deep State, ОК Захід

Російська окупаційна армія захопила села Мемрик і Калинове Покровського району та просунулася на цьому напрямку. Про це вранці 28 серпня повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State.

Російські війська також просунулися в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.

Армія РФ захопила Мемрик і Калинове / Карта Deep State

Аналітики Deep State також оновили карту бойових дій, де зображено поточну ситуацію на фронті.

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Покровський напрямок / Карта Deep State

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Російська окупаційна армія досягла значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Зокрема, російські сили незначно просунулися на південному сході Гродівки (на схід від Покровська та північний схід від Новогродівки) і захопили Калинове (далі на південний схід від Покровська та південний схід від Новогродівки).

Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

Військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що військам країни-агресора Росії на Покровському напрямку вдалося просунутися на крайній рубіж, де можна зупинити противника, - залізницю в Новогродівці.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку бойових дій та наголосив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, задіяних у бойових діях.

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