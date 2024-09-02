Зеленський розкрив мету Курської операції та назвав "найгарячішу" точку на фронті

Курська операція може вплинути на ситуацію на фронті, підкреслив глава держави.

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Володимир Зеленський прокоментував Курську операцію / Колаж: Главред, Фото: ОП, скріншот

Завдяки Курській операції Україна успішно поповнює обмінний фонд і на сьогодні вже взято в полон понад 600 окупантів, що дає можливість обміну українських військових, які перебувають у російському полоні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується Курської операції обмінів, а обміни на фонд поповнюються і обміни пішли. І не просто так. У нас є обміни через те, що у нас є кого обмінювати на наших хлопців, які перебувають у полоні. Ми захопили понад 600 осіб, і є ким міняти наших", - наголосив він на брифінгу в Запоріжжі.

Президент вважає, що Курська операція може вплинути на ситуацію на Покровському та Торецькому напрямку, де "можливе зменшення загострення через зменшення кількості російських військ".

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Однак ситуація на цих напрямках залишається напруженою, оскільки головною метою противника залишається Донбас, а далі тотальна окупація Донецької та Луганської областей.

"У будь-якому разі дві доби ми розмовляємо з головкомом про Покровський напрямок. Як би не було складно, ці дві доби просування (росіян - ред.) немає. Це те, що мені доповів головком", - додав Зеленський.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

Нагадаємо, Україна Курською операцією здатна змінити хід війни. Про це йдеться в повідомленні CNN. Армія довела, що заслуговує на швидшу військову підтримку від Заходу.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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