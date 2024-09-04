Великий страх Путіна: чому РФ не знімає війська з фронту для захисту Курська - Жданов

Рано чи пізно російське військово-політичне командування буде змушене знімати військові підрозділи з України для боїв в Курській області, зазначив Жданов.

https://glavred.net/ukraine/bolshoy-strah-putina-pochemu-rf-ne-snimaet-voyska-s-fronta-dlya-zashchity-kurska-zhdanov-10594238.html Посилання скопійоване

Бої в Курській області - чому Путін боїться залучати строковиків / Колаж Главред, фото: ОК "Захід", скріншот із відео

Кремль може бути змушений дозволити російському Генштабу зняти війська з фронту через нестачу сил для оборони Курської області, оскільки Росія намагається закрити прогалини за рахунок строковиків, що викликає соціальне невдоволення. Строковики завжди були болючою темою для Путіна, зазначив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Главреду".

Він нагадав, що в перші місяці війни Путін спеціальним указом наказав вивести всіх строковиків з України через обурення батьків, особливо солдатських матерів. Подібне сталося і під час Чеченських воєн, коли соціальне невдоволення змушувало Путіна відправляти строковиків додому, щоб уникнути соціального вибуху.

"Зараз російські строковики потрапляють у полон і гинуть, тому що вони не підготовлені. І в Росії починається хвиля обурення. Так, наприклад, уже з'явилися петиції на сайті президента РФ і Держдуми РФ. Поки що немає відкритих вуличних протестів, але в російському соціумі йде гаряча дискусія, заклики зупинитися і відправити строковиків додому", - вказує він. відео дня

Експерт вважає, що Кремль рано чи пізно зніме війська з фронту. Наразі Росія вже починає знімати війська з тилу, що поки не суттєво впливає на ситуацію на фронті, але це триватиме лише кілька тижнів.

"За таких величезних втрат, яких зазнають російські війська, до середини-кінця вересня Росія почне відчувати дефіцит особового складу на наших фронтах. Вихід буде один - оголосити мобілізацію, і генерали цього вимагають. А Путін боїться, тому що минула мобілізація 300 тисяч осіб призвела до рекордного падіння його рейтингу", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що Україна планує безстроково утримувати під контролем захоплені території в Курській області, підкресливши, що Україні не потрібна ця земля і вона не збирається змінювати там спосіб життя. Він також зазначив, що Курська область є частиною "мирного плану", який включає підтримку з боку США.

Дослідниця Росії з Інституту вивчення війни Анжеліка Еванс зазначила, що операція Сил оборони України в Курській області продемонструвала незначність "червоних ліній" Росії. Незважаючи на просування українських військ, Росія досі не оголосила війну, військовий стан або нову хвилю мобілізації. Еванс також підкреслила, що Захід активно підтримує українську операцію, але продовжує висловлювати стурбованість щодо ризику ескалації, якщо Україні дозволять використовувати далекобійне озброєння для ударів по цілях у тилу Росії.

Військовий експерт і координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не згоден з думкою, що вторгнення України в Курську область було лише відволікаючим маневром. Він вважає, що перед ЗСУ стояли інші завдання в рамках операції на території Росії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред