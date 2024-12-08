'Ситуація місцями критична': РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини

Російське військово-політичне командування прив'язує свої плани до дати інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа, вказує експерт.

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РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Про що сказав Братчук:

РФ поставила завдання вибити ЗСУ з Курщини до 20 січня

Російська 810 бригада морської піхоти через значні втрати вже вчетверте оновлює особовий склад

Ситуація на фронті динамічна, обвалу фронту немає

Російське військове командування прагне витіснити українські сили з Курської області до 20 січня — дня інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Однак це черговий дедлайн, який росіяни встановлюють для себе. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначив, що раніше окупанти ставили терміни на 1 жовтня, 1 листопада, а потім — початок грудня, а тепер прив'язують свої плани до дня інавгурації нового президента США.

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"Інформаційно все це виглядає дуже зрозуміло й очевидно: Росія намагається продемонструвати, що в неї є сили", — сказав Братчук.

За словами спікера, російські окупанти застосовують схожу тактику і на Херсонському напрямку. Вони прагнуть створити інформаційний ефект, показуючи, ніби готові до масштабних військових операцій, таких як форсування Дніпра.

"Сили, які сьогодні зосереджені в Курській області й повинні виконати завдання з витіснення ЗСУ з території Російської Федерації — це ті сили, які могли опинитися на будь-якому напрямку, зокрема Придніпровському, Запорізькому, Курахівському, Покровському, на території нашої країни", — сказав Братчук.

Коментуючи інформаційні заяви ворога про нібито прориви, спікер підкреслив, що ці "успіхи" часто мають протилежний ефект. Він також зазначив, що широко розрекламована в російських медіа 810-та бригада морської піхоти ЗС РФ уже вчетверте змінює особовий склад.

"Вона медійна, напевно, якраз за рівнем втрат. І можна сказати, що Курський фронт уже багато в чому став кладовищем для російської морської піхоти. Складається враження, що і бункерний дід до цього доклав руку, і вище російське командування. І це не тільки морська піхота, це і частини ВДВ зокрема", — зазначив спікер.

Курський фронт, за словами Сергія Братчука, ефективно виконує свої завдання для України.

Він визнає, що є втрати серед особового складу та техніки, однак вони значно менші порівняно з втратами, які зазнають росіяни.

Попри складнощі на Курському, Покровському, Курахівському та інших напрямках, провалу фронту немає. Братчук підкреслив, що хоча ситуація на окремих ділянках критична і динамічна, Сили оборони продовжують стримувати ворога.

"Що таке обвал фронту? Я можу навести один приклад — треба подивитися на Сирію. Ось це обвал фронту", — резюмував Братчук.

Бої на Курщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час операції Сил оборони України на території Курської області російські війська були змушені оборонятися в умовах, які є для них невигідними. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, зазначивши, що втрати української сторони вдвічі менші, ніж у російських військових.

Олександр Сирський також повідомив про запровадження заходів для посилення бригад ЗСУ на Курському напрямку. Основну увагу приділено підготовці резервів та забезпеченню безперебійного постачання боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

На території Курської області тривають маневрені бої. Російська сторона стверджує про повернення контролю над 400-500 квадратними кілометрами, що підтверджує характер динамічного протистояння. Як пояснив генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, ЗСУ проводять тактичні відступи на більш вигідні позиції для нанесення ефективних ударів по противнику.

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