Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ситуація місцями критична": РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини

Юрій Берендій
8 грудня 2024, 17:37
334
Російське військово-політичне командування прив'язує свої плани до дати інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа, вказує експерт.
'Ситуація місцями критична': РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини
РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Про що сказав Братчук:

  • РФ поставила завдання вибити ЗСУ з Курщини до 20 січня
  • Російська 810 бригада морської піхоти через значні втрати вже вчетверте оновлює особовий склад
  • Ситуація на фронті динамічна, обвалу фронту немає

Російське військове командування прагне витіснити українські сили з Курської області до 20 січня — дня інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Однак це черговий дедлайн, який росіяни встановлюють для себе. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначив, що раніше окупанти ставили терміни на 1 жовтня, 1 листопада, а потім — початок грудня, а тепер прив'язують свої плани до дня інавгурації нового президента США.

відео дня

"Інформаційно все це виглядає дуже зрозуміло й очевидно: Росія намагається продемонструвати, що в неї є сили", — сказав Братчук.

За словами спікера, російські окупанти застосовують схожу тактику і на Херсонському напрямку. Вони прагнуть створити інформаційний ефект, показуючи, ніби готові до масштабних військових операцій, таких як форсування Дніпра.

"Сили, які сьогодні зосереджені в Курській області й повинні виконати завдання з витіснення ЗСУ з території Російської Федерації — це ті сили, які могли опинитися на будь-якому напрямку, зокрема Придніпровському, Запорізькому, Курахівському, Покровському, на території нашої країни", — сказав Братчук.

Коментуючи інформаційні заяви ворога про нібито прориви, спікер підкреслив, що ці "успіхи" часто мають протилежний ефект. Він також зазначив, що широко розрекламована в російських медіа 810-та бригада морської піхоти ЗС РФ уже вчетверте змінює особовий склад.

"Вона медійна, напевно, якраз за рівнем втрат. І можна сказати, що Курський фронт уже багато в чому став кладовищем для російської морської піхоти. Складається враження, що і бункерний дід до цього доклав руку, і вище російське командування. І це не тільки морська піхота, це і частини ВДВ зокрема", — зазначив спікер.

Курський фронт, за словами Сергія Братчука, ефективно виконує свої завдання для України.

Він визнає, що є втрати серед особового складу та техніки, однак вони значно менші порівняно з втратами, які зазнають росіяни.

Попри складнощі на Курському, Покровському, Курахівському та інших напрямках, провалу фронту немає. Братчук підкреслив, що хоча ситуація на окремих ділянках критична і динамічна, Сили оборони продовжують стримувати ворога.

"Що таке обвал фронту? Я можу навести один приклад — треба подивитися на Сирію. Ось це обвал фронту", — резюмував Братчук.

Бої на Курщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час операції Сил оборони України на території Курської області російські війська були змушені оборонятися в умовах, які є для них невигідними. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, зазначивши, що втрати української сторони вдвічі менші, ніж у російських військових.

Олександр Сирський також повідомив про запровадження заходів для посилення бригад ЗСУ на Курському напрямку. Основну увагу приділено підготовці резервів та забезпеченню безперебійного постачання боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

На території Курської області тривають маневрені бої. Російська сторона стверджує про повернення контролю над 400-500 квадратними кілометрами, що підтверджує характер динамічного протистояння. Як пояснив генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, ЗСУ проводять тактичні відступи на більш вигідні позиції для нанесення ефективних ударів по противнику.

Інші новини:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області Фронт
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Першими втекли "шишки": ГУР розкрило нові деталі втечі Асада та генералів РФ

"Першими втекли "шишки": ГУР розкрило нові деталі втечі Асада та генералів РФ

19:57Світ
Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:30Україна
Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

19:24Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Країну штормить: Україна під атакою магнітної бурі

Країну штормить: Україна під атакою магнітної бурі

Чим відрізняються дві прибиральниці: треба знайти 3 відмінності за 12 секунд

Чим відрізняються дві прибиральниці: треба знайти 3 відмінності за 12 секунд

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - здійснення бажань, Левам - фантастична удача

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - здійснення бажань, Левам - фантастична удача

Останні новини

20:18

Колишня дружина Андрія Пятова засвітилася в компанії футболіста

19:57

"Першими втекли "шишки": ГУР розкрило нові деталі втечі Асада та генералів РФ

19:40

Переговори Трампа з Путіним: експерт розкрив імовірний сценарійВідео

19:30

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:24

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

Мирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - ФесенкоМирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - Фесенко
19:10

Що втратила Росія разом із падінням режиму Асада у Сирії?Погляд

18:58

РФ накопичила ракети для нового обстрілу України: у ЦПД попередили про небезпеку

18:56

Трамп натякнув на вихід США з НАТО і висунув несподівану умову

18:15

Світло будуть вимикати значно менше: графіки відключень на 9 грудня

Реклама
17:57

Подалі від ракет ATACMS: РФ перекинула Су-34 на авіабазу Енгельс-2

17:42

"Найдурніша річ, яку я бачив": Трамп допустив скорочення допомоги Україні

17:37

"Ситуація місцями критична": РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини

16:48

"Дурість Путіна": у Зеленського жорстко оцінили падіння режиму Асада

16:40

"Так завжди буде з диктаторами": в Україні вперше відреагували на крах режиму АсадаВідео

16:36

"Стан - стабільно важкий": син Лесика розповів про самопочуття музиканта

16:04

Експерти закликали кидати в унітаз зубчик часнику: для чого це потрібно

15:53

Спецпідрозділ ГУР потужно вдарив по позиціях РФ: названо втрати ворогаВідео

15:40

Україну накриє сніг, дощі та аномальне тепло: синоптик сказав, коли потеплішає до +14

15:29

Мобілізація в Україні з 20 років: в Раді зробили нову заяву - що відомо

15:24

"Коли поруч, я млію": стосунки Melovin та Swoiia вийшли на новий рівень

Реклама
15:14

Десантування на правий берег Дніпра буде фатальним для ворога: деталі від Братчука

14:42

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня

14:34

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

14:30

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

14:27

Падіння режиму Асада в Сирії: що зміниться у війні РФ проти України - РНБО

14:06

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 до 15 грудня

13:45

"Плани команди Трампа зміняться": США можуть обрати інший шлях до миру - Огризко

13:44

Зеленський відкинув негайне припинення вогню та оголосив позицію України

13:32

"Ганебна втеча" почалась: росіяни в терміновому порядку покидають Сирію - ГУР

13:16

"Вирішальні тижні для України": екс-глава МЗС пояснив, чого чекати від плану Трампа

13:14

Зупинилося серце: співзасновник Dzidzio знепритомнів на концерті - деталіВідео

12:56

Рахунок на десятки тисяч: Зеленський вперше озвучив втрати України у війні

12:39

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

12:18

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

12:09

"Зайшли і зачистили": ЗСУ успішно просунулись вперед на Донеччині

11:43

F-16 є, але літати нікому: в США зробили заяву щодо посилення авіації України

11:40

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня: Козерогам - сюрприз, Овнам - важлива бесіда

11:35

Куди зник Башар Асад: ЗМІ розкрили деталі та назвали версію

10:48

Україна може уникнути територіальних поступок під час мирних переговорів - Огризко

09:52

Трамп звернувся до Путіна і зробив заяву про війну Росії та України

Реклама
09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 грудня (оновлюється)

09:49

Піде велика навала окупантів: в ISW попередили про небезпеку для Покровська

09:25

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - здійснення бажань, Левам - фантастична удача

08:55

Карта Deep State онлайн за 8 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:50

В Росії прогриміли вибухи: що могли уразити майже півсотні безпілотників

08:41

Відключення світла в Україні - графіки на неділлю 8 грудня (оновлюється)

08:10

Сирія. Третій такт війни. ФіналПогляд

08:08

Режим Асада повалено – він утік: що відбувається в Сирії, подробиціВідео

07:35

Чим відрізняються дві прибиральниці: треба знайти 3 відмінності за 12 секунд

07:34

Новий формат і позиція Трампа: Єрмак зробив заяву про зустріч у Франції

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти