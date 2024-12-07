Росіяни активізувалися в Курській області: в ЗСУ заявили про просування ворога

На Курщині українські пілоти дуже ефективно працюють та знищують ворога.

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ЗСУ проводять операцію на Курщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

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Армія РФ відновила штурмові дії на Курщині

ЗСУ успішно знищують ворожі угруповування

Сили оборони України продовжують проводити операцію в Курській області. Командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов на позивний "Осман" повідомив, що ворог активізувався та пробував провести штурми.

За його словами, армія РФ застосовує БТРи та багі.

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"Користуючись поганою погодою, ворог мав надію на глибокий прорив нашої оборони.", - написав командир.

Він додав, що попри все, українські пілоти дуже ефективно працюють та знищують ворога.

"Звісно, під таким тиском просування є, але вони далекі від тої примарної реальності, яку намалювало собі їх командування. На відміну від більшості напрямків, російські окупанти намагаються проводити евакуацію, ключове слово - намагаються.", - додав Станіслав Бунятов.

Операція в Курські області - новини за темою

Як писав Главред, українські та російські війська продовжують бойові дії на ключовому виступі в Курській області, однак підтверджених змін на лінії фронту наразі не зафіксовано. Російські джерела заявляють, що їхні війська закріпилися біля річки Псел, увійшли до Плехово і нібито витісняють українські сили з Мартинівки. Проте аналітики ISW не знайшли візуальних підтверджень цих заяв.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський визначив заходи щодо посилення бригад ЗСУ на Курському напрямку. Зокрема, щодо підготовки резервів і забезпечення безперебійної доставки боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.

Нещодавно Сирський повідомляв, що під час операції Сил оборони у Курській області ворогу довелось оборонятись в некомфортних для нього умовах. За його словами, втрати України фактично удвічі менші, ніж у росіян.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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