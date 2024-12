ЗСУ влаштували хитру засідку на Курщині: погромили техніку, взяли ворога в полон

Коротко:

Українські та російські війська продовжують бойові дії на ключовому виступі України в Курській області, однак підтверджених змін на лінії фронту наразі не зафіксовано.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела заявляють, що їхні війська закріпилися біля річки Псел, увійшли до Плехово і нібито витісняють українські сили з Мартинівки. Проте аналітики ISW не знайшли візуальних підтверджень цих заяв.

За даними аналітиків, 5 та 6 грудня Збройні Сили України провели контратаки в районах Новоіванівки та Дарине.

Окрім того, підрозділ Сил спеціальних операцій України повідомив про успішну засідку на взвод російської морської піхоти. В результаті було знищено два російські БТРи, а російське командування було змушене перекинути на відновлені українські позиції 20 військових і три БТРи.

Речник української бригади, що діє на Курському напрямку, повідомив про захоплення 11 російських військовополонених зі складу штурмової групи 11-ї бригади ПДВ. Всі вони були нещодавно звільненими з ув’язнення та пройшли лише кілька днів підготовки.

Forbes також зазначало, що ЗСУ організували контратаку в Курській області. За даними видання, якщо ЗСУ втримаються, вони перекриють шляхи для росіян.

Як повідомляв Главред, Сирський розкрив головне завдання щодо посилення бригад на Курському напрямку. За його словами, ЗСУ перекинуть резерви на Курський напрямок.

Своєю чергою генерал Микола Маломуж видав правду про ситуацію на Курщині. Він пояснив, що на цьому напрямку тривають маневрені бої.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.