Аплодували стоячи: неймовірна зустріч українських дітей у школі Італії, яка довела до сліз усіх

Маленькі українські школярі точно не очікували такого прийому, який зворушив до сліз безліч українців.
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну на Захід змушені тікати сотні українців.
Українські жінки з дітьми рятуються від диктаторського режиму Путіна, який віддає накази вбивати мирне населення.
У Європейському Союзі допомагають українським біженцям, які дісталися вже до Італії.
У Мережі показали зворушливі кадри, як у звичайній італійській школі зустріли дітей-біженців з України.
Маленькі українські школярі точно не очікували такого прийому, який зворушив до сліз безліч українців.
Дітки вперше прийшли до навчального закладу в новій для себе країні. На кадрах видно, що їх зустріли оплесками, з українським прапором і кульками в жовто-синіх кольорах.
Скільки українців виїхали до Італії
Як зазначають італійські ЗМІ, для українців вже виділили близько 300 об'єктів нерухомості. Всі вони були конфісковані у мафіозі.
В Італії українським біженцям надаватимуть дозвіл на роботу і навчання, а також доступ до медичного обслуговування.
До Італії вже прибуло близько 28 тисяч українських біженців.
читайте такожЧехія просить негайної допомоги від ЄС через біженців з України
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
Читайте також:
- Країни ЄС приймають українців: як отримати статус біженця в Європі
- Сейм Польщі прийняв закон про підтримку біженців з України: на що можуть розраховувати українці
- У Польщі більше не можуть приймати біженців з України