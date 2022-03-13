Аплодували стоячи: неймовірна зустріч українських дітей у школі Італії, яка довела до сліз усіх

Зустріч українських дітей в Італії / скріншот

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну на Захід змушені тікати сотні українців.

Українські жінки з дітьми рятуються від диктаторського режиму Путіна, який віддає накази вбивати мирне населення.

У Європейському Союзі допомагають українським біженцям, які дісталися вже до Італії.

У Мережі показали зворушливі кадри, як у звичайній італійській школі зустріли дітей-біженців з України.

Маленькі українські школярі точно не очікували такого прийому, який зворушив до сліз безліч українців.

Дітки вперше прийшли до навчального закладу в новій для себе країні. На кадрах видно, що їх зустріли оплесками, з українським прапором і кульками в жовто-синіх кольорах.

Скільки українців виїхали до Італії

Як зазначають італійські ЗМІ, для українців вже виділили близько 300 об'єктів нерухомості. Всі вони були конфісковані у мафіозі.

В Італії українським біженцям надаватимуть дозвіл на роботу і навчання, а також доступ до медичного обслуговування.

До Італії вже прибуло близько 28 тисяч українських біженців.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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