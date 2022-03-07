Країни ЄС приймають українців: як отримати статус біженця в Європі

Україну покинуло понад 1,5 мільйона осіб / Reuters

За даними ООН Україну з початку повномасштабної агресії Росії покинуло понад 1,5 мільйона населення. Більшість українців перетнули кордон Польщі, Угорщини та Румунії. Главред розібрався, що робити після перетину кордону ЄС.

Для громадян України країни Євросоюзу передбачають три варіанти.

Можна скористатися своїм правом на законне перебування в ЄС до 90 днів. Рекомендується не подавати заявку на біженство, якщо у вас є де жити і дозволяють фінансові можливості.

Для людей з України також розроблений механізм тимчасового захисту. Він передбачає:

отримання посвідки на проживання на 1 рік на період тимчасового захисту.

доступ до роботи. Вимоги про 6 місяців в цьому випадку немає.

доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатися в навчальних закладах на рівні з громадянами країни перебування.

надання житла (заселення в центр або надання коштів для проживання);

доступ до соціального забезпечення та медицини;

можливість отримати статус біженця в майбутньому.

Також можна отримати статус біженця у тій країні, кордон якої ви перетнули.

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Подати заявку на отримання статусу біженця потрібно під час в'їзду в країну, повідомивши офіцера прикордонної служби.

Якщо на пункті перетину кордону великі черги, запитайте, де знайти найближче відділення прикордонної служби.

Потрібно пам'ятати, що процес отримання статусу біженця займає в среденм близько 6 місяців. Протягом цього приода ваш паспорт буде знаходиться у відповідних інститутах.

Протягом перших шести місяців після подачі заявки немає права працювати. Якщо не надали статус біженця протягом 6 місяців, є право отримати довідку для роботи.

Статус біженця гарантує:

вид на проживання, який буде діяти як мінімум 3 роки.

спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС.

право на працевлаштування та освіту.

право на визнання українських дипломів.

право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

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