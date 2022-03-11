У Польщі більше не можуть приймати біженців з України

Біженці / Reuters

Польські міста Варшава і Краків вже не в змозі приймати українців, які тікають від російської агресії.

Про це повідомляє в Telegram Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що Варшава прийняла 200 тисяч біженців з України і не може прийняти більше, до Кракова приїхало близько 100 тисяч осіб.

"Українці добираються від кордону безкоштовними поїздами і автобусами, їх величезні натовпи сидять і навіть сплять на підлозі на вокзалах у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, в Катовицях і Любліні", - йдеться в повідомленні.

У Кракові не вистачає ліжок у будівлях, які виділили для прийому біженців.

Також закінчуються продукти, зібрані як пожертвування. Тому 11 березня місто вирішило призупинити видачу пакетів допомоги.

Нагадаємо, в середу, 9 березня, нижня палата польського парламенту проголосувала за закон про підтримку біженців з України, які покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Особам та організаціям, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис. грн). Допомога буде виплачуватися не довше 60 днів. Крім цього, біженцям виплатять одноразову допомогу - по 300 злотих (2,1 тис. грн) на одну людину.

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