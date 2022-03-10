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Сейм Польщі ухвалив закон про підтримку біженців з України: на що можуть розраховувати українці

10 березня 2022, 07:00

Перебування біженців у Польщі буде визнано легальним упродовж 18 місяців. Вони зможуть легально працевлаштуватися, отримають доступ до безкоштовної медицини.

біженець
За два тижні до Польщі прибуло вже 1,4 млн. біженців з України / Фото Reuters

У середу, 9 березня, нижня палата польського парламенту проголосувала за закон про підтримку біженців з України, які залишили країну через повномасштабне вторгнення Росії.

За ухвалення закону проголосували 439 депутатів Сейму, 12 висловилися проти, троє - утрималися, повідомляє Укрінформ.

Документ передбачає надання біженцям з України ідентифікаційного коду (PESEL). Їхнє перебування в країні буде визнано легальним протягом 18 місяців. Вони зможуть легально працевлаштуватися, отримають доступ до безкоштовної медицини. Українські учні та студенти зможуть навчатися в школах та університетах.

Особам та організаціям, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис. грн). Допомога буде виплачуватися не довше 60 днів. Крім цього, біженцям виплатять одноразову допомогу - по 300 злотих (2,1 тис.грн) на одну людину.

У Державному банку BGK буде створено спецфонд, з якого фінансуватиметься допомога для України. Крім того, в бюджеті Польщі буде створено цільовий резерв.

Закон також посилює кримінальну відповідальність за торгівлю людьми та сутенерство, вчинені під час війни в Україні.

Як відомо, Росія вторглася в Україну вранці 24 лютого. За даними прикордонної служби Польщі, за два тижні в країну прибуло вже 1,4 млн. біженців з України.

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Нагадаємо, 11-річний українець самостійно дістався із Запоріжжя до Словаччини. У нього були лише документи і номер телефону на руці.

Як повідомляв Главред, ЄС очікує переміщення понад семи мільйонів українців внаслідок повномасштабної війни Росії.

За даними ООН, якщо війна продовжиться, "буде близько 18 мільйонів українців, які постраждають в гуманітарному плані, будь-то в самій Україні або в сусідніх країнах".

Нагадаємо, що біженці з України отримали право жити в ЄС упродовж трьох років.

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