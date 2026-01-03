"Вбиває багато людей": Трамп несподівано накинувся на Путіна через Україну

Президент США висловив надію на прогрес у врегулюванні війни в Україні.

Дональд Трамп незадоволений Володимиром Путіним

Головне:

Трамп каже, що він "не в захваті" від Путіна

Путін вбиває занадто багато людей, каже Трамп

Президент США Дональд Трамп каже, що станом на зараз він "не в захваті" від диктатора РФ Володимира Путіна, який продовжує вести війну проти України, "вбиваючи занадто багато людей".

Про це він сказав у суботу у Флориді під час пресконференції, присвяченій операції у Венесуелі, відповідаючи на запитання журналістів, чи під час останньої телефонної розмови з Путіним обговорювалося питання екс-президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Ми ніколи не говорили про лідера Ніколаса Мадуро", - сказав Трамп. Журналіст продовжував запитувати: "Ви зараз злитеся на нього (Путіна)?"

"Я маю на увазі, що я не в захваті від Путіна. Я не в захваті від Путіна. Він вбиває занадто багато людей", - відповів президент США.

Трамп зазначив, що думав, що "найлегшим буде випадок (вирішити війну) між Росією та Україною".

"Це не так, і вони обидва зробили досить погані речі. Послухайте, це війна Байдена. Це не моя війна, але я хочу зупинити (забирати) життя. Ви бачили, що минулого місяця загинуло 30 тис. переважно солдатів? Я хочу це зупинити... Якщо я можу зупинити цю війну і зупинити (вбивства) 30 тис. молодих людей, на додачу до того факту, що людей вбивають у Києві, людей вбивають і в інших містах набагато меншої кількості, але їх вбивають жорстоко. Тому я цим не задоволений. Я думав, що це буде те, що можна буде вирішити", - продовжив президент США.

При цьому він висловив сподівання, що прогрес у врегулюванні війни, яку проти України веде Росія, буде досягнуто.

Пастка для Трампа: експерт про план Кремля

Аналітик Володимир Горбач вважає, що наміри Кремля не обмежуються українським напрямком і передбачають спробу підірвати позиції Сполучених Штатів. За його оцінкою, Москва здатна задіяти переговорний процес і фактор президентства Дональда Трампа в якості інструменту тиску, прагнучи посилити свій вплив у Європі та за її межами.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

