Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

Марія Николишин
3 січня 2026, 07:59
Режим Путіна може опинитися під загрозою, якщо він різко припинить війну.
Шанси на мир в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Шанси на завершення війни зусиллями Трампа становлять 4:1
  • Путін майстерно маніпулює Трампом
  • Затягування війни вигідне Путіну

Незважаючи на всі розмови про західні санкції, які можуть обрушити російську економіку і поставити Кремль на місце, російський диктатор Володимир Путін, схоже, незворушний. Про це пише Politico.

Видання зазначає, що незалежно від кровопролиття на передовій чи черг росіян за бензином через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, Путін залишається вірним своїм максималістським вимогам. Тому шанси на завершення війни зусиллями президента США Дональда Трампа становлять 4:1.

Водночас, Трамп часто здається більш схильним до думки про можливість укладення угоди.

"Звичайно, впертість російського лідера засмучує Трампа і змушує його час від часу замислюватися над тим, чи не маніпулюють ним - саме це, за повідомленнями, вважає і Меланія Трамп, робить Путін", - йдеться у повідомленні.

В Politico кажуть, що російський диктатор майстерно маніпулює Трампом, і його вибір часу для звернення до американського колеги бездоганний.

"Можна стверджувати, що затягування війни вигідне Путіну. Це ще більше посилює європейські країни, які й без того відчувають брак коштів, і ризикує зруйнувати трансатлантичний альянс. Відволікаючий Захід також допомагає союзнику Путіна Сі Цзіньпіну, коли той обмірковує, чи варто і коли робити якісь дії щодо Тайваню", - пишуть журналісти.

Крім того, повідомляється, що режим Путіна може опинитися під загрозою, якщо він різко припинить війну. Швидкий вихід із військової економіки, ймовірно, спровокує небезпечні соціально-політичні міжусобиці.

Чи готовий Путін завершити війну

Колишній посол України в США (2006-2010) та Франції (2014-2020) Олег Шамшур говорив, що Путін загалом зацікавлений у припиненні вогню, аби реалізувати частину своїх цілей уже не військовими, а дипломатичними методами.

Він підкреслив, що Росії потрібна передишка - і економічна, і військова. Але російський диктатор готовий до припинення вогню лише на власних умовах.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, генерал, колишній головнокомандувач ЗС США в Європі Бен Годжес говорив, що війна в Україні триватиме доти, доки російський диктатор Володимир Путін не зрозуміє, що йому не виграти.

Доктор економічних наук, професор Ігор Ліпсіц заявляв, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вже усвідомлює, що російська економіка не здатна витримати затяжну війну, і побоюється повторення сценарію розпаду СРСР. Саме тому він демонструє готовність до переговорів про завершення війни, але виключно на власних умовах.

Водночас, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом декількох тижнів.

Читайте також:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Politico війна Росії та України
Забудете про високий тиск: які соки вкрай корисні для здоровʼя серця

