"Вони хитрі персонажі": Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФ

Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

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Трамп пригрозив Росії новими санкціями в разі відмови від припинення вогню / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези:

РФ "добре ухиляється від санкцій", але вони все одно будуть

Щоб уникнути санкцій, потрібно укласти угоду

Якщо Росія не погодиться на припинення вогню після закінчення встановленого терміну, то на Кремль очікують санкції. Про це заявив, президент США Дональд Трамп.

"Ну, будуть санкції, але, здається, вони досить добре уникають санкцій", - сказав глава Білого дому.

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При цьому, за його словами, російська сторона "хитра" і "досить добре ухиляється від санкцій", тому подальші дії залежатимуть від розвитку ситуації.

"Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють ухилятися від санкцій. Тому подивимося, що буде", - сказав американський лідер.

Також господар Білого дому сказав, чи може РФ щось зробити, щоб уникнути санкцій.

"Нам потрібно укласти угоду, згідно з якою перестануть гинути люди", - сказав президент США.

Дивіться відео - Трамп анонсував нові санкції проти Росії:

Законопроєкт США про 500% мита - це геополітична "кувалда"

Політичний аналітик Тарас Загородній в інтерв'ю виданню Главред заявив, що американський законопроєкт про запровадження 500-відсоткових мит на торгівлю з партнерами Росії може стати потужним геополітичним інструментом тиску, але його реалізація може призвести до загострення відносин не лише з Китаєм та Індією, а й з Європейським союзом.

За словами експерта, один з авторів ініціативи - сенатор Ліндсі Грем - фактично націлений на Пекін: Китай розглядають як основну мету, на другому місці Індія, на третьому - Бразилія.

При цьому Європа в обговоренні практично не згадується, що, на думку Загороднього, викликає питання.

"Але Грем мовчить про ЄС. А як у такому разі Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ із Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Загородній підкреслив, що загалом підтримує ініціативу і розраховує на її ухвалення. Він вважає, що такий механізм працюватиме в довгостроковій перспективі - фактично стане потужним інструментом тиску для майбутніх президентів США. За його словами, кожен наступний глава Білого дому отримає "кувалду" - і зможе використовувати її на власний розсуд.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня. Термін ультиматуму спливає 8 липня.

Сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує на додатковий час". За його словами, США повинні прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції.

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