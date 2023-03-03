'527 тисяч': ЗМІ підрахували, скільки реально людей Путін мобілізував воювати з Україною

З початку "часткової мобілізації" в Росії на війну проти України відправили понад 527 тисяч жителів країни-агресора. Про це свідчать підрахунки росЗМІ.

Путін мобілізував воювати з Україною близько 527 тисяч осіб - ЗМІ / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

З початку "часткової мобілізації" в Росії на війну проти України до лав армії окупантів Кремль відправив приблизно 527 тисяч жителів країни-агресора (а не 318 тисяч, як казав російський диктатор Володимир Путін). Про це з посиланням на власні розрахунки повідомляє російське опозиційне видання "Медіазону".

Журналісти спиралися на дані РАГСів про кількість прискорених шлюбів. Річ у тім, що після початку мобілізації (21 вересня минулого року) чоловікам з повісткою в Росії дозволили одружитися в день подачі документів, без обов'язкового для інших громадян країни-агресора. місячного очікування. Оскільки законне подружжя, на відміну від цивільних дружин, отримують можливість наводити довідки про своїх чоловіків, а також розраховувати на компенсації в разі їх смерті в боях проти ЗСУ.

Для підрахунків журналісти використовували також дані Росстату і перепису населення – для того, щоб визначити кількість живуть поза шлюбом пар, чоловіків, які можуть потрапити під заклик та інша.

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З'ясувалося, що через чотири місяці після того, як нібито скінчилася "часткова мобілізація" потік "термінових" одружень військовослужбовців не скінчився. Але тепер новомобілізовані одружуються не тільки за місцем прописки, а й ще за місцем служби.

Причому в перші місяці мобілізації російські РАГСи не тільки не приховували раптовий наплив чоловіків з повістками, а й вели пропагандистську роботу. Регіональні телеканали знімали ролики про те, як багато мобілізованих хочуть одружитися. У деяких РАГСах проводили навіть групові весілля. Після яких новоспечених чоловіків відразу відправляли в армію.

"Нові зведення РАГСів дозволили уточнити нашу оцінку числа призваних по всій Росії за активний період мобілізації у вересні і жовтні: понад 527 тисяч осіб", – підсумували журналісти.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що окупант Росія готується до нового наступу на Україну. На думку Данилова, росіяни будуть наступати на Донбасі з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що агресор РФ у лютому-березні збирається відправити в Україну свій 200-тисячний резерв. Ворог намагатиметься захопити Донбас. Як вважає Жданов, від результатів битви буде залежати результат війни.

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий говорив, що окупанти Росії намагаються прорвати оборони українських сил в районі Бахмута і Вугледара, щоб отримати можливість просунутися на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ. Череватий підкреслив, що Москва хоче захопити всю Донецьку і Луганську область і показати "досягнення проміжних цілей" у війні проти України.

Війна Росії проти України: