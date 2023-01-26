РФ намагається прорвати оборону на Донбасі: у ЗСУ пояснили, чому важливо тримати Бахмут і Вугледар

Окупант Росія поставила перед своїми військами завдання захопити весь Донбас, щоб показати нібито "результати" так званої "СВО", сказав Сергій Череватий.

Росія намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута і Вугледара, щоб далі просунутися на Донеччині / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії намагаються прорвати оборону армії України в районі Бахмута і Вугледара, щоб отримати можливість просунутися далі – на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ. Росіяни хочуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей, щоб показати досягнення проміжних цілей війни проти Києва. Про це заявив представник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, він розповів про те, що підрозділи окупантів РФ хочуть прорвати оборону українських військ з метою подальшого просування в напрямку Слов'янська, Краматорська та Покровська.

За його словами, військово-політичне керівництво російських військ поставило своїм загарбникам завдання щодо окупації Донецької та Луганської областей, щоб показати результати проміжної мети так званої СВО, тому вони намагаються працювати в районі Бахмута і Вугледара.

"Ворог дуже вдало вів інформаційні операції з метою, щоб вкинути "сум'яття і зневіру" в наше суспільство і підняти настрій в російському суспільстві", - підкреслив Сергій Череватий.

Війна Росії проти України на Донбасі

Раніше директор агресора РФ Володимир Путін сказав, що Донбас нібито є "історичними територіями Росії".

За його словами, Росія напала на Україну, щоб припинити російсько-український військових конфлікт в Донецькій і Луганській областях.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що на Україну очікують вирішальні тижні і місяці, особливо в ситуації з боями на Донбасі. Українським військам потрібне озброєння для протидії військовій агресії Росії.

Захід працює над тим, щоб надати допомогу в найкоротші терміни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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Військова допомога Україні від Заходу: