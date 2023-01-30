Для перемоги Україні потрібно виконати два проекти: полковник спрогнозував, коли закінчиться війна

Україні потрібно виконати два масштабних проекти.

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз експерта / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан назвав дві умови для завершення війни перемогою України. За його словами, перше завдання можна виконати упродовж найближчих двох місяців.

"Нам потрібно виконати два масштабних проекти. Перший - перерізати сухопутний коридор, що живить Херсонське і Кримське угруповання, добити остаточно Кримський міст, перевести це угруповання в режим оперативного оточення. Потім дальніми ракетами знищити гарнізон і прийняти капітуляцію, принаймні, його частини. Це можливо зробити упродовж двох місяців, за лютий і березень", - сказав Світан в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, наступні завдання – це вже Донбас, вихід на кордони 1991 року в районі Донбасу.

"Все реально, якщо буде така сама динаміка поставок озброєнь, яку ми побачили на цьому "Рамштайні". У такому випадку під кінець весни та на початку літа вийдемо на кордони 1991 року", - вважає полковник запасу.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан прогнозує, що впродовж півроку гаряча фаза війни в Україні зійде нанівець. За його словами, вже зараз можна прорахувати, коли почнеться повне домінування ЗСУ над російською армією. Це питання кількох місяців.

Також, за словами Світана, ЗС РФ можна знищити за одну ніч. Експерт заявив, що російська протиповітряна оборона відсутня повністю. Кремль не готувався до війни, була лише ядерна доктрина.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Інші новини: