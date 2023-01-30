glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Для перемоги Україні потрібно виконати два проекти: полковник спрогнозував, коли закінчиться війна

30 січня 2023, 01:32
Україні потрібно виконати два масштабних проекти.
ВСУ, війна, українські військові
Коли закінчиться війна в Україні - прогноз експерта / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан назвав дві умови для завершення війни перемогою України. За його словами, перше завдання можна виконати упродовж найближчих двох місяців.

"Нам потрібно виконати два масштабних проекти. Перший - перерізати сухопутний коридор, що живить Херсонське і Кримське угруповання, добити остаточно Кримський міст, перевести це угруповання в режим оперативного оточення. Потім дальніми ракетами знищити гарнізон і прийняти капітуляцію, принаймні, його частини. Це можливо зробити упродовж двох місяців, за лютий і березень", - сказав Світан в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, наступні завдання – це вже Донбас, вихід на кордони 1991 року в районі Донбасу.

"Все реально, якщо буде така сама динаміка поставок озброєнь, яку ми побачили на цьому "Рамштайні". У такому випадку під кінець весни та на початку літа вийдемо на кордони 1991 року", - вважає полковник запасу.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан прогнозує, що впродовж півроку гаряча фаза війни в Україні зійде нанівець. За його словами, вже зараз можна прорахувати, коли почнеться повне домінування ЗСУ над російською армією. Це питання кількох місяців.

Також, за словами Світана, ЗС РФ можна знищити за одну ніч. Експерт заявив, що російська протиповітряна оборона відсутня повністю. Кремль не готувався до війни, була лише ядерна доктрина.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Інші новини:

війна в Україні новини України війна Росії та України Роман Світан
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:15

"Ми пройдемо там кулею": аналітик розповів, чи слід очікувати на території Криму великої війни

01:32

Для перемоги Україні потрібно виконати два проекти: полковник спрогнозував, коли закінчиться війнаВідео

00:50

Військовий відверто відповів, чи вдасться росіянам до березня взяти Краматорськ та Слов'янськВідео

00:27

На 3 знаки Зодіаку у 2023 році обрушиться ураган змін: кому чекати дивовижних сюрпризів доліВідео

29 січня, неділя
23:40

В Ірані потужна "бавовна": ЗМІ повідомляють про вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартовихВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:04

Гороскоп на лютий 2023 року для Стрільців: астролог назвала найвдаліші дні місяцяВідео

22:59

"Ніколи не надішлемо": Італія навідріз відмовилася постачати Україні наступальну зброюВідео

22:40

Наймістичніший день року: прикмети і що не можна робити 31 січняВідео

22:16

Чиста шкіра стане відразу брудною: як часто потрібно міняти рушники, щоб не нашкодити самому собіВідео

Реклама
22:14

Гороскоп на лютий 2023 року для Риб: мобілізація, виграш та новий іміджВідео

22:14

"Бєс" здав бойовиків: громили інкасаторів і передавали награбоване ГіркінуВідео

22:02

Навіщо 30 січня виходити з дому п'ятами вперед: прикмети і що не можна робитиВідео

21:39

РФ жорстко штурмує Бахмут, попри колосальні втрати – ЗеленськийВідео

21:13

"Бавовна" в Ірані: чому сталися вибухи на іранських військових об'єктах і до чого тут РосіяПогляд

21:09

"РФ просто програє": Жданов назвав головний напрямок для наступу ЗСУВідео

20:31

Пропагандисти РФ скиглять через удар HIMARS по мосту під Мелітополем: окупанти рахують втратиВідео

20:24

Помер автор легендарного вірша "Два кольори" Дмитро ПавличкоВідео

20:06

Поверталися з фронту, щоб побачити сина: на Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонниківВідео

19:45

Вони залучать бідність у ваш будинок: список речей, які потрібно негайно викинути

19:41

Скандальний Орбан вибовкав плани свого "закадики" Путіна щодо війни в УкраїніВідео

Реклама
19:13

"Перейшли на бік ворога": зрадник Медведчук накинувся на колишніх соратників по РадіВідео

19:04

Іранці, іноді дрони повертаються, а Путін завжди вас "кине"Погляд

19:01

"Це трагедія. Заради чого гинуть люди?": російський генерал жорстко "проїхався" по Міноборони РФВідео

18:50

Може додати віку: як вибрати помаду і не допустити головної помилкиВідео

18:40

Любовний гороскоп на тиждень 30 січня - 5 лютого: Дівам - засмучення, Левам - випробуванняВідео

18:37

У розвідці дізналися ймовірні плани РФ: Зеленський зібрав засідання СтавкиВідео

18:25

Танки Заходу на полі бою: Резніков назвав терміни, коли Україна очікує отримати бойові машиниВідео

17:55

"Наші хлопці тільки встигають перезаряджатися": у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян біля БахмутаВідео

17:32

РФ масовано накриває Херсон з артилерії, РСЗВ і танків: багато поранених, є жертвиВідео

17:28

Росія може залишитися без БПЛА і ракет від Тегерана: Жданов пояснив ситуацію з вибухами в ІраніВідео

17:01

Ксенія Мішина в спортзалі пограла на камеру важкою гантелєю

16:23

У боях з ворогами загинув колишній гравець "Таврії" та запорізького "Металурга"

16:17

Бойова авіація Заходу може змінити "правила гри": Резніков очікує на рішення найближчими тижнямиВідео

16:08

Новий головний біль Путіна: як вибухи в Ірані скоротять можливості Росії воюватиПогляд

16:05

Анастасія Заворотнюк з'явиться в новому серіаліВідео

15:42

Скандальний аграрій Поворознюк тричі завдавав кульових поранень фермеру з Кіровоградшини - ЗМІ

15:40

Меган Фокс постриглася, пофарбувала волосся і в бікіні похизувалася фігуроюВідео

15:30

Кочетков. Чи закінчиться війна одразу після виходу на кордони 1991 року?Відеоблоги

15:29

Чому категорично не можна зберігати їжу в сковороді в холодильнику

15:29

Колаборант Кива, який втік до Москви, вибухнув погрозами на адресу Ізраїлю за підтримку УкраїниВідео

Реклама
14:52

Вручення повісток на вулиці та блокпостах: військком назвав причинуВідео

14:38

Земля в Ірані здригнулася від потужного землетрусу: сотні постраждалихВідео

14:33

10 ознак, що він більше не любить: що з цим робитиВідео

14:23

Німеччина малює "червоні лінії": Шольц виступив проти постачань Україні винищувачівВідео

14:15

"Росія - ніхто і звати її ніяк": аналітик пояснив цілі США у війні в Україні

14:09

Любов треба берегти: нова дівчина Остапчука розповіла, чому не афішує стосункиВідео

14:06

Jerry Heil повідала, як її рідний Васильків на Київщині постраждав від війниВідео

13:56

Соратниця Медведчука нардеп ОПЗЖ Королевська з чоловіком склали мандати — джерелоВідео

13:53

Біжить з потопаючого корабля: репер-одесит Джиган отримує громадянство ІзраїлюВідео

13:24

Шольц закликав Путіна вивести війська з України: в Кремлі відразу заклянчили перемовиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти