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"Ми пройдемо там кулею": аналітик розповів, чи слід очікувати на території Криму великої війни

30 січня 2023, 02:15
Військово-політичний шлях звільнення Криму цілком доречний за умови, що всі інші території будуть звільнені військовим шляхом, вважає Кочетков.
Крым, Александр Кочетков
Кочетков розповів, чи слід очікувати на території Криму великої війни / УНІАН, Главред

Найбільш вірогідним сценарієм звільнення Кримського півострова є військово-політичний шлях вирішення проблеми. Таку думку під час чату на Главреді висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Як зазначив Кочетков, такий сценарій передбачає, що ЗСУ почнуть діставати різними засобами і озброєннями до будь-якої точки Криму і рознесуть максимум військових об'єктів на території півострова.

"На щастя, Крим не дуже щільно забудований – це не забудова центральної України. Там досить багато вільних місць, де можна точково бити по військових цілях: аеродромах, скупченнях техніки, зенітних та інших установках. Ми повинні домогтися того, щоб із Криму, з бази в Севастополі втекли всі кораблі, що поки що лишаються, в бік Новоросійська. Українським військам потрібно буде зайти в Крим приблизно до Армянська і Красноперекопська, тобто пройти перешийок. Якщо ми його проходимо, це означатиме, що ми далі зможемо рухатися абсолютно спокійно по всьому Криму", - пояснив аналітик.

Кочетков зауважив, що до цього моменту вже не повинно бути Кримського моста.

"Не знаю, що з ним станеться – розсмокчеться, знову вибухне, щось до нього прилетить або сам завалиться, але його бути не повинно. Це та умова, яка повинна бути дотримана", - сказав він.

За словами аналітика, поблизу Красноперекопська та Армянська вже можна буде зупинитися і почати дипломатичні розмови про Крим з умовою, що українські захисники можуть вдарити в будь-яку точку високоточною ракетою.

"Тоді розмови підуть більш-менш нормально. Але цьому має передувати вихід до Азовського моря, Бердянська та перерізання сухопутного коридору з Росії до Криму, вихід до Маріуполя тощо. А просто наступ на Крим ні до чого не призведе. Має бути масштабний контрнаступ і в районі Донбасу, і перерізання сухопутного коридору в районі Мелітополя і Бердянська, і вихід до адміністративного кордону Криму. Тоді процес може піти", - зауважив Кочетков.

Він підкреслив, що, швидше за все, в України є практична можливість відвоювати Донбас. Хоча абсолютно незрозуміло, що потім із ним робити, оскільки він зараз у жахливому зруйнованому стані, а нові серйозні бої просто зрівняють його із землею.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

"Відновлювати його буде дуже непросто, це жахлива проблема. Там на 30 років потрібно робити якусь рекреаційну зону, щоб просто відновлювати цю територію як місце для можливого життя. А Кримом можна рухатися і наступати досить швидко – там степи, захищати їх важко. Якщо у нас з'являться танки і колісна бронетехніка, то ми пройдемо там кулею. Я вважаю, що Росія буде погоджуватися на тривалий процес, який обчислюється роками, неухильного повернення Криму поетапно. Потрібно дати Росії можливість вивести з Криму кораблі, базу Чорноморського флоту, тим росіянам, які туди приперлися після анексії, звалити звідти. Це все вимагатиме часу", - зазначив аналітик.

Кочетков додав, що військово-політичний шлях звільнення Криму цілком доречний за умови, що всі інші території будуть звільнені військовим шляхом.

Повернення Криму під контроль України

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

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