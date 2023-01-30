"Далі війна буде безглуздою": Жданов назвав основну мету для ЗСУ

Олег Жданов назвав умови, за яких політично Росія просто програє цю війну.

Олег Жданов, Володимир Путін / скріншот YouTube

Росія може зазнати політичної поразки у війні проти України за умови, якщо українські війська почнуть наступати на узбережжя Азовського моря, позбавлять РФ пробитого з Криму сухопутного коридору, Північно-Кримського каналу і звільнять Запорізьку атомну електростанцію.

Тоді для політичної верхівки РФ далі війна Росії і України буде безглузда, розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, головним напрямком для удару ЗСУ є Азовське узбережжя.

"...причому в будь-якому місці треба розсікати на дві частини угруповання російських військ і виходити на узбережжя Азовського моря... це позбавляє Росію досягнень цієї військової кампанії - сухопутний коридор мінус, Запорізька атомна і Північно-Кримський канал... політично Росія просто програє цю війну, далі війна безглузда саме для політичної верхівки Росії...", - заявив Жданов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що нове Західне озброєння дозволить ЗСУ перейти в наступ в Запорізькій області до берега Азовського моря, щоб перерізати Росії сухопутний коридор в окупований Крим.

Також повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що окупант Росія зміцнює свої лінії "оборони" в захопленому Криму. Росіяни готуються до наступу ЗСУ. За словами Скібіцького, українській армії для успішної операції знадобляться боєприпаси.

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