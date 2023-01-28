'Підуть у наступ до 24 лютого': Данілов назвав області, де буде прориватися ворог

Російські окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Окупанти до 24 лютого підуть у наступ на Україну / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти готують до нового масштабного наступу на Україну. Він відбудеться до 24 лютого - "річниці" повномасштабного вторгнення. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Радіо Свобода.

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що вони — люди з радянського "совка". І вони вважають, що якщо є якась річниця, вони повинні мати якісь досягнення. Тут немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі", - сказав Олексій Данілов.

Він переконаний, що перш за все окупанти будуть намагатися прорватися у Донецькій та Луганській областях, щоб повністю вийти на ці адмінкордони.

Росіяни також прощупують українську армію на Запоріжжі. На цьому напрямку вони накопичують сили.

"Вони зараз вже тиждень мають спроби зрозуміти, що відбувається на Запорізькому напрямку в нас із точки зору оборони. Зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в Російській Федерації із цього приводу", - додав Данілов.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований. Проте не можна відкидати варіанту, що російські окупанти у будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може суттєво змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

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