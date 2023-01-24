Кидок Путіним 200 тисяч військ в Україну і плани щодо Донбасу: Жданов назвав два сценарії для Києва

Головним завданням для армії України буде відбиття масштабного наступу агресора Росії навесні, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Агресор Росія спробує захопити Донбас, ЗСУ будуть відбивати атаку - Жданов / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот YouTube

Україна за підсумками Рамштайн-8 отримає озброєння, які знадобляться для відбиття масштабного наступу агресора Росії навесні. Глава Кремля Володимир Путін готує масштабний наступ, щоб спробувати захопити весь Донбас. Якщо ЗСУ відіб'ють атаку і завдадуть розгромного удару по окупантах, можна очікувати на хороші перспективи щодо завершення війни. В іншому випадку є ризик отримання затяжної війни. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що про контрнаступ ЗСУ говорити поки зарано. Військова техніка, яку нададуть Україні за підсумками восьмого Рамштайна, знадобиться для проведення великої оборонної операції.

За словами експерта, навесні 200-тисячне військо російських окупантів, про яке говорив Залужний, з'явиться на території України. Агресор РФ спробує захопити Донбас, і ЗСУ будуть відбивати атаку.

"Путін готує наступ, про який попереджав Головнокомандувач ЗСУ Залужний, коли говорив про підготовку росіянами 200-тисячного війська. Приблизно в другій половині лютого або в березні ці війська з'являться на наших просторах і спробують провести наступальну операцію з метою захоплення Донецької та Луганської областей. Наше завдання №1 - відбити атаку", - зазначив Жданов.

Як вважає він, прогнози щодо результату війни залежатимуть від того, чим закінчиться битва за Донбас. Якщо Україна переможе в цій битві, отримає хороші шанси на закінчення війни. У разі невдачі на нас очікує затяжна війна.

"Оптимізм прогнозу щодо закінчення війни буде залежати від результату битви. Якщо ми її програємо - можемо отримати затяжну війну. Виграємо і наносимо розгромний удар по російській армії – можемо розраховувати на хорошу перспективу щодо завершення війни", - підкреслив Олег Жданов.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі з приводу того, що у 2023 році Україні буде дуже складно вибити російських окупантів зі своєї території, підкреслив, що прогноз української розвідки залишається незмінним. Україна здатна здобути перемогу над агресором Росією цього року.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Марк Хертлінг зазначив, що весна стане ключовим і переломним моментом у війні РФ проти України. Країна-окупант посилиться новими мобілізованими, а ЗСУ потрібно буде проводити загальновійськові операції на півдні та сході країни, а також відбивати атаки ворога на Донбасі.

Історик Андрій зубів вважає, що війна Росії з Україною має завершитися навесні-влітку 2023 року. Все залежатиме від військової допомоги Заходу та рішучості українців продовжувати боротьбу.

Дивіться відео ТСН - на Заході розповіли про підготовку Росії до нового наступу на Україну

Загроза наступу Росії: