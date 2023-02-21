"Додавши сотні тисяч до вже призваних": Путін може оголосити про нову мобілізацію - NYT

Диктатор Путін незабаром може мобілізувати ще більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних, пише The New York Times.

Путін скоро може оголосити про нову хвилю мобілізації - NYT/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Диктатор Володимир Путін незабаром планує оголосити нову хвилю мобілізації в країні-агресорі, Росії. Про це повідомляє західне авторитетне видання The New York Times.

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін − Главред) може мобілізувати ще більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", − повідомляють журналісти.

Є інформація про те, що у своєму зверненні до Федеральних зборів у вівторок, 21 лютого, російський диктатор ще раз повторить тези кремлівської пропаганди – мовляв, він "позбавляє" не тільки Україну від "нацизму", а й Росію − від "поглинання" НАТО.

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Також західні експерти повідомляють, що така теза здається європейцям безглуздою, але вона вже давно "стала об'єднуючим гаслом У Москві".

Крім того, джерела NYT також припускають, що президент Росії представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".

Загроза нового наступу Росії на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що окупант Росія готується до нового наступу на Україну. Атака загарбників готується до 24 лютого – "річниці" повномасштабного нападу. На думку Данилова, росіяни будуть наступати на Донбасі з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що агресор РФ у лютому-березні збирається відправити в Україну свій 200-тисячний резерв. Ворог намагатиметься захопити Донбас. Як вважає Жданов, від результатів битви буде залежати результат війни.

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий говорив, що окупанти Росії намагаються прорвати оборони українських сил в районі Бахмута і Вугледара, щоб отримати можливість просунутися на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ. Череватий підкреслив, що Москва хоче захопити всю Донецьку і Луганську область і показати "досягнення проміжних цілей" у війні проти України.

Війна Росії проти України: