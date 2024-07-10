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128 F-16 для України, кінець історії Путіна: головні тези виступу Зеленського у Вашингтоні

Дмитро Відоменко
10 липня 2024, 08:14
769
Президент Володимир Зеленський, виступаючи в Інституті Рейгана у Вашингтоні (в рамках саміту НАТО) зробив низку важливих заяв.
Путін, Зеленський
Історія Путіна має закінчитися, щоб історія світу тривала - Зеленський Зеленський / колаж:Главред, фото: Офіс Президента, скріншот із відео виступу

Особиста історія диктатора РФ Путіна має закінчитися, щоб історія світу стала довговічною. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи в Інституті імені Рональда Рейгана у Вашингтоні (в рамках саміту НАТО).

"Наші люди роблять усе можливе. Досягають максимуму з тим, що є в України. І ми вже не раз доводили: чим більше в нас є, тим важче Путіну вести війну. Він усе ще думає, що війна може принести плоди, він усе ще думає, що приниження Америки може принести плоди. Протягом усього свого правління він намагався принизити Америку і зламати життя вільних народів. Його особиста історія має нарешті закінчитися, щоб історія світу стала довговічною. Разом з Америкою світ здатен робити правильні речі. Коли ми всі будемо діяти. Досить сильно, досить рішуче. І це має бути нашою стратегією. Саме такою. І саме зараз. З усією американською міццю, яку не зможуть відбити жодні "путіни". Тому що Америка, як відомо, занадто велика для дрібних справ", - заявив він.

Крім того, заявив український лідер, для того щоб наздогнати країну-агресора Росію в її можливостях у небі, Україна потребує щонайменше 128 західних винищувачів моделі F-16.

відео дня

За його словами, щодня російські окупаційні війська використовують проти ЗСУ та цивільних об'єктів щонайменше 300 літаків.

"У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 - це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", - сказав Зеленський.

Президент додав, що поки в України не буде вищевказаної кількості F-16, їй буде дуже складно вирівнятися в небі проти ворога.

Він додав, що можна значно обмежити дії Росії на півдні України й витіснити звідти російських окупантів, якщо американське керівництво допоможе Україні із необхідними можливостями для глибоких ударів по російських військових та логістичних об'єктах у Криму.

"І ми говоримо про це з усіма нашими партнерами. І всі ці кроки посилять нас, як сьогоднішнє надзвичайне рішення США та партнерів надати Україні додаткових п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot і десятки інших, а також визначити пріоритетом надання Україні ракет-перехоплювачів", — сказав Зеленський.

Далі, Зеленський у відповідь на запитання американського журналіста про те, як Путін ставиться до Джо Байдена і Дональда Трампа, сказав, що російський диктатор однаково ненавидітиме будь-якого президента США - незалежно від того, хто після виборів-2024 займе Овальний кабінет.

"Путін не любить Америку. І ненавидить Україну. Тому що він ненавидить демократію. Байден і Трамп дуже різні, але вони виступають за демократію. Тому мені здається, що Путін ненавидить їх обох", - зазначив він.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо

Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, і буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

На саміт у Вашингтоні запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед запрошених - міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не тільки глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо

Нагадаємо, представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.

Водночас, Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні, оголосить про рішення створити в Німеччині місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU - "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що основна увага на саміті НАТО буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

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саміт НАТО війна Росії та України
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