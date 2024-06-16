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Зеленський про ультиматум Путіна: "помножив на нуль" бажання закінчити війну

Яна Ставська
16 червня 2024, 16:48
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Росія хоч завтра може почати з нами переговори, якщо вийде з наших територій, сказав він.
Зеленський про ультиматум Путіна:
У Швейцарії проходить другий день Саміту миру / Колаж Главреда. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, оцінюючи вимогу Путіна вивести Україні війська з територій, які ніколи не були під окупацією, сказав, що ці слова були для позиції Офісу президента на Саміті миру "корисними".

У розмові з журналістами Зеленський наголосив, що Росія не готова до справедливого миру. Далі український глава згадав нещодавню "мирну пропозицію" РФ.

"Дуже серйозна помилка - людина (Путін, - Главред) пропонує нам вийти з інших наших українських територій. Людина, яка хоче закінчити війну, говоритиме про будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас. А тут людина провокує весь світ, і, чесно кажучи, лякає, кажучи, що хоче і далі захоплювати території. Ця помилка для нас корисна", - відповів Зеленський.

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За його словами, майже усі учасники Саміту миру після цього переконалися, що Москва не відмовилася від загарбницьких цілей.

"Майже всі країни тут за лаштунками (Саміту миру, Главред) казали, що цим одним меседжем Путін передав для світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль. Навіть ті, які мають чи мали інший погляд (на закінчення війни, - Главред)", - висловився глава держави.

На запитання, що буде далі з Самітом, Зеленський відповів, що Офіс президента планує низку робочих зустрічей на різних рівнях, зокрема у країни Африки та Латинської Америки, для випрацювання спільного мирного плану.

Росія хоч завтра може почати з нами переговори, не чекаючи нічого, якщо вийде з наших територій, окремо підкреслив Зеленський.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Росія не бажає йти на поступки - головне

На тлі першого дня Саміту миру в Швейцарії, у якому Росія не бере участі, ображений Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, та відмовитися від членства у НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл перемовин.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі перемовини, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

В ОП відповіли, що заяви Путіна напередодні Саміту світу не вплинуть на його порядок денний. Двосторонніх переговорів із Росією на Глобальному саміті світу також не буде. Головною метою саміту є позбавлення РФ інструментів агресії у всіх сферах.

Своєю чергою, канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

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