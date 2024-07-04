Зеленський зробив заяву щодо участі Путіна у наступному Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру. Про це він повідомив журналістам видання Bloomberg під час інтерв'ю 3 липня.
Проте, за словами українського президента, якщо Україні та Росії таки вдасться сісти за стіл переговорів, то Зеленський не чекає, що Путін особисто буде брати участь у перемовинах. Глава держави вважає, що російський диктатор "надто наляканий" і не захоче приїхати.
За словами лідера України, не виключено, що певна російська делегація братиме участь у наступному Саміті миру.
Саміт миру та його результати
Нагадаємо, Глобальний саміт миру, ініційований Україною, відбувся 15 та 16 червня у Швейцарії.
По його закінченні були підписані важливі документи, та комюніке за участі ддесятків країн. Україна спільно з країнами-партнерами найближчими місяцями проводитиме роботу, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки в межах пунктів формули миру Києва.
Також, повідомлялось, що На підсумковій пресконференції саміту Володимир Зеленський заявив, що найближчими місяцями має відбутися другий Саміт миру. Він припустив участь у ньому представників Росії.
Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо
15-16 червня відбувся перший Саміт миру для України. Місцем його проведення став Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.
"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив Зеленський.
На саміті обговорили формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.
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