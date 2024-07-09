"Величезне розчарування": Зеленський відреагував на обійми прем'єра Індії та Путіна

Президент Володимир Зеленський засмучений зустріччю Нарендра Моді з російським диктатором Путіним у Москві, зокрема їхніми обіймами.

https://glavred.net/ukraine/ogromnoe-razocharovanie-zelenskiy-otreagiroval-na-obyatiya-premera-indii-i-putina-10579433.html Посилання скопійоване

Зеленський різко відреагував на обійми прем'єра Індії з Путіним / Колаж: Главред, фото: flickr, Володимир Зеленський

З дводенним офіційним візитом до країни-агресора Росії прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він провів зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, під час якої міцно з ним обіймався. Президент України Володимир Зеленський відреагував на такий вчинок представника Індії.

У соцмережі X він написав, що у той час, коли Росія своїми ракетами вбиває більше 35 мирних жителів України, лідер найбільшої у світі демократії обіймає найкривавішого злочинця. Це є нищівним ударом по мирних зусиллях.

При цьому Моді не лише привітно провів розмову із главою країни-агресора, але й виступив із прямим закликом припинити війну в Україні, однак не тим шляхом, що пропонує Україна. Як повідомляє NDTV, за його словами, рішення знайти на полі бою неможливо, тому між Росією та Україною потрібен діалог.

відео дня

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав прем'єр Індії.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Зустріч іноземних лідерів з кремлівським диктатором Путіним

Нещодавно до Москви приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього він анонсував ще ряд "несподіваних зустрічей".

В Україні також розкритикували візит Орбана в РФ, адже принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним.

Сам диктатор Путін також виїжджав із країни задля переговорів з партнерами. Так напередодні він уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї та зустрівся з лідером країни Кім Чен Ином.

Інші новини про заяви Зеленського:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред