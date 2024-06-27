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НАТО на саміті у США оголосить про важливе рішення щодо України: деталі від NYT

Андрій Ганчук
27 червня 2024, 09:59
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У НАТО створюють нову місію для надання військової допомоги Україні, яка координуватиме вирішення безлічі питань, пишуть американські журналісти.
НАТО, США
НАТО створить механізм довгострокової підтримки України - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні, оголосить про рішення створити у Німеччині місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU - "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що така ініціатива стане гарантією довгострокової підтримки України на шляху до можливого вступу до НАТО і буде сигналом Москві, яка сподівається на "втому" західного світу від російсько-української війни.

Чому НАТО створює нову місію для України

Адміністрація Байдена та посадовці НАТО запропонували таку ідею, щоб надати Україні щось солідне в умовах, коли час для інтеграції до Альянсу ще не настав. Місія під егідою блоку має працювати навіть у тому разі, якщо Трамп здобуде перемогу у війні.

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Також Байден і Шольц вважають, що Україні слід провести важливі реформи для зниження рівня корупції, зміцнення демократії та верховенства права.

NSATU - нова місія НАТО для України

Як очікується, нова місія має об'єднати коаліцію країн, які надають Україні різну військову допомогу, таку як засоби ППО, артилерію, F-16, іншу зброю та навчання військових.

Завданням NSATU стане і координація підготовки українських військових на територіях держав-союзників та довгострокові угоди про безпеку, які держави підписали з Україною.

Країни НАТО дали згоду на місію

За даними журналістів, чиновники заявили, що всі країни Альянсу дали свою згоду на створення місії, і рішення буде оголошено на зустрічі.

Крім того, у NYT акцентували увагу на тому, що раніше допомогу Україні надавали за окремими країнами, а нагальним військовим потребам української армії приділяли менше уваги. Єдине командування допомоги має поліпшити ситуацію.

Місія називатиметься "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України" (NSATU). Одне з її ключових завдань - спростити роботу з постачаннями озброєнь Києву.

Раніше посол України у Литві Петро Бешта сказав, що торік лише три країни виступили проти інтеграції Києва в НАТО. Тепер завдання в тому, щоб переконати ці держави змінити своє рішення.

"Міст" для України в НАТО - головні новини за темою:

Країни НАТО на липневому саміті у Вашингтоні планують забезпечити "чіткий міст" для вступу України до Альянсу, сказав помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О'Брайен. Йтиметься про реалізацію Україною реформ для подальшої євроатлантичної інтеграції.

Пізніше у США пояснили формулювання про "міст України до НАТО": старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер сказав, що така ініціатива потрібна для того, щоб Україна вступила до Північноатлантичного альянсу, щойно з'явиться воля для відповідного політичного рішення.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо

Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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