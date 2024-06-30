'Тільки одна модель': Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним

Україна може знайти модель, у якій можливо знайти рішення, наголосив президент.

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Володимир Зеленський прокоментував імовірність перемовин із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з YouTube

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як наголосив він в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, на сьогодні існує тільки одна модель переговорів - тристоронній договір із посередниками, який задіяли щодо зернового коридору.

"Україна може знайти модель, у якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН і Туреччиною", - сказав глава держави.

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Він нагадав, що міжнародні партнери взяли на себе відповідальність домовлятися з Україною, а потім відповідну угоду підписувати з РФ.

"І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина...", - зазначив президент.

Зеленський додав, що під час обговорення питань територіальної цілісності, енергетики, судноплавства може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.

"А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само має розбиратися з представниками РФ. Поки що в нас є тільки така модель", - резюмував він.

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Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у сумлінних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, що порушують суверенітет України.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів.

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