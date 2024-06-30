УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Тільки одна модель": Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним

Олексій Тесля
30 червня 2024, 17:16
259
Україна може знайти модель, у якій можливо знайти рішення, наголосив президент.
'Тільки одна модель': Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним
Володимир Зеленський прокоментував імовірність перемовин із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з YouTube

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як наголосив він в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, на сьогодні існує тільки одна модель переговорів - тристоронній договір із посередниками, який задіяли щодо зернового коридору.

"Україна може знайти модель, у якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН і Туреччиною", - сказав глава держави.

відео дня

Він нагадав, що міжнародні партнери взяли на себе відповідальність домовлятися з Україною, а потім відповідну угоду підписувати з РФ.

"І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина...", - зазначив президент.

Зеленський додав, що під час обговорення питань територіальної цілісності, енергетики, судноплавства може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.

"А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само має розбиратися з представниками РФ. Поки що в нас є тільки така модель", - резюмував він.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у сумлінних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, що порушують суверенітет України.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів.

.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Буде справжнє "пекло": Україну "розжарить" майже до 40 градусів

Буде справжнє "пекло": Україну "розжарить" майже до 40 градусів

18:36 Синоптик
"Тільки одна модель": Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним

"Тільки одна модель": Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним

17:16 Україна
Поранено немовля і ще багато людей: росіяни вдарили просто по центру Харкова

Поранено немовля і ще багато людей: росіяни вдарили просто по центру Харкова

16:57 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 12 секунд знайти піцу серед котів 2436

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 12 секунд знайти піцу серед котів

Азов пішов на штурм і відкинув ворога: названо напрямок потужного удару 1980

"Азов" пішов на штурм і відкинув ворога: названо напрямок потужного удару

Путін хоче переговорів з США, а не з Україною: що це означає - Горбач 1799

Путін хоче переговорів з США, а не з Україною: що це означає - Горбач

Україна відповіла на 11 умов, які висунула Угорщина щодо вступу до ЄС 1663

Україна відповіла на 11 умов, які висунула Угорщина щодо вступу до ЄС

Останні новини

18:36

Буде справжнє "пекло": Україну "розжарить" майже до 40 градусів

18:15

Американський генерал-легенда назвав єдиний сценарій завершення війни в Україні

18:06

Яремчук народила від Пономарьова - брат співачки прокоментував сімейну інтригу

17:22

В України ще одна проблема: Орбан створює ультраправу фракцію у Європарламенті

17:16

"Тільки одна модель": Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним

Лінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФЛінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФ
17:10

"З нею небезпечно": українська акторка розповіла, як Сумська "розколює" колег

16:57

Поранено немовля і ще багато людей: росіяни вдарили просто по центру Харкова

16:28

Співвідношення втрат 6 до 1: Зеленський сказав, де гине найбільше росіянВідео

16:14

Ворог вклинився в оборону ЗСУ: названо напрямки просування РФ на сході

Реклама
15:41

Росіяни відібрали дім батьків Джамали в Криму: співачка розкрила їх план на будинокВідео

15:38

Не погребував: Каньє Вест приїхав до Росії - відеоВідео

15:18

Успіхи ЗСУ є тільки початком: як може обернутися ситуація на фронті

15:17

У Зеленського зʼявилось прохання до США щодо ударів ATACMS на 300 км по Росії

14:54

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 липня: Овнам - неждані гості, Ракам - допомога

14:46

США, Японія та Південна Корея створили "азійську версію НАТО": КНДР в паніці

14:35

"Це наш ангел": Інна Мірошниченко вперше показала обличчя прийомної донькиВідео

13:44

Ні Байден, ні Трамп не переміг: розкрито головний нюанс дебатів, що відбулися

13:42

Як швидко видалити кісточки з вишні: топ-5 найпростіших способів

13:30

Гороскоп на завтра 1 липня: Ракам - проблеми на роботі, Терезам - щасливий квиток

13:21

Alyona Alyona і Jerry Heil запропонували Фаріон після хейту "помірятися бюстом"Відео

Реклама
12:59

Росія "розкачує" в Мережі нові терміни закінчення війни з Україною

12:54

На Одещині пролунали потужні вибухи: РФ запустила балістику

12:15

Є покращення ситуації: ЗСУ знову вдалося відсунути ворога на Харківщині

12:10

Плетенчук заявив про потужні вибухи в Криму: що намагаються знищити ЗСУ

11:59

До Росії прилітав китайський Y-20: ЗМІ цей рейс називають "підозрілим"

11:46

Кремль кидає на фронт мобілізованих без жодної підготовки: в ISW розкрили деталі

11:31

Україну "розсмажить" до +37: синоптик приголомшила прогнозом на початок липня

11:23

Зірка серіалу "Кріпосна" розлучилася з чоловіком

10:59

В Україні знищені потужності більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС - МВФ

10:45

Україна відповіла на 11 умов, які висунула Угорщина щодо вступу до ЄС

09:59

Путін вимагає збільшити виробництво ракет із ядерним зарядом: в ISW розкрили причини

09:49

НАТО підозрює РФ у мінуванні критичної підводної інфраструктури ЄС - The Times

09:49

Для Байдена ще не все втраченоПогляд

09:27

Церковне свято: що категорично заборонено робити 1 липня

09:13

Необхідність деколонізації РФ: в ОБСЄ прийняли важливу резолюцію щодо Росії

08:07

Одразу чотири області: у Росії скаржаться на атаку безпілотників

06:38

Як ООН ігнорує пряму участь КНДР у війні на боці РФПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 12 секунд знайти піцу серед котів

05:00

Мобілізація аспірантів: в Міносвіти сказали, чи матимуть вони відстрочку

03:42

Знають одиниці: як насправді виготовляють шльопанці - процес потрапив на відеоВідео

Реклама
02:36

Коли Росію погодиться на мир: Мусієнко назвав дві важливі умови та наслідки

01:30

Захоплення Києва і знищення Харкова: західні ЗМІ дізналися найгірший сценарій Путіна

29 червня, субота
23:51

Байден буде боротися: чого чекати далі?Відеоблоги

23:41

Україна б'є по військових об'єктах РФ більш ніж на 1000 км: як це вдається робити

23:18

Настають темні часи: Ізраїлю, Україні та Європі потрібно вчитися справлятися самимПогляд

22:41

Виборці Байдена і Трампа відреагували на дебати: результат виявився несподіваним

22:16

Діти залишились без татусів: на Львівщині сталась страшна трагедія у шахті

21:27

Бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ: деталі від військових

21:17

Путін хоче переговорів з США, а не з Україною: що це означає - Горбач

20:41

РФ ударила по Вільнянську під Запоріжжям: серед загиблих є дітиФото

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти