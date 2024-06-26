"Було озвучено чітко": у США пояснили формулювання про "міст України до НАТО"

Названо дві умови вступу України до НАТО. Влітку Київ таке запрошення не отримає.

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США підтверджують, що в Альянсі немає єдності щодо членства України / Колаж Главреда. Фото: Голос Америки, Інстаграм НАТО

Старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентерпідтвердив, що на літньому саміті країн НАТО Україна не отримає запрошення, однак ввійде до Альянсу " того ж дня, коли на це буде політична воля".

"Думаю, це було озвучено достатньо чітко", - сказав Карпентер у коментарі журналістам напередодні. Його цитує Голос Америки.

За його словами, в НАТО "все ще є деякі різні думки про те, як і коли може виглядати членство України". Однак, додав Карпентер, в Альянсі "досить об'єднані у цьому питанні".

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Карпентер зауважив, що КНДР, Росія, Китай та Іран хочуть розʼєднаного НАТО, тому Сполучені Штати переймаються за його єдність.

"Міст до НАТО" потрібен, наголосив Карпентер, щоб Україна "могла увійти до альянсу того ж дня, коли на це буде політична воля".

"Деяким людям не подобається, але мені особисто подобається метафора про "міст до НАТО. Тому, що це саме те, чого ми намагаємося досягти на шляху до майбутнього членства", - розповів посадовець Білого дому.

Документ, який буде оприлюднено на саміті у Вашингтоні нібито забезпечить Україну саме "інституційним мостом до членства в НАТО" для того, щоб, при отриманні запрошення у майбутньому, Україна була готова, спроможна і здатна підключатися до альянсу миттєво.

Серед умов вступу до НАТО - консенсус усіх країн-членів Альянсу, чого, переконує Карпентер, наразі немає. Крім того, Україна повинна провести "додаткові реформи, а також заходи для досягнення оперативної сумісності з НАТО".

Вступ України до НАТО - перспективи членства

Відомо, що основна увага на саміті НАТО, який пройде в липні у Вашингтоні, буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

Саміту НАТО передував саміт Миру у Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

Водночас, і про це неодноразово писали ЗМІ, Сполучені Штати дуже скептичні щодо майбутнього України в Альянсі (принаймні до завершення війни).

Понад те, нещодавно президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необовʼязково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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