Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

Через останні удари місто може зіткнутися з найскладнішою зимою за весь час війни, попри зусилля енергетиків та комунальників, вказує Терехов.

Про що повідомив Терехов:

Росія знищила дві підстанції в Харкові за останні дні

Варто прогнозувати найскладнішу зиму для обласного центру за весь час війни

Розвиток ситуації може бути різним

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що через останні удари по місту можна очікувати найскладнішої зими за весь час війни. Він зазначив, що ворог зруйнував дві трансформаторні підстанції, які забезпечували електропостачання Харкова. Про це він написав у Telegram.

"Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - вказує він.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що якщо вночі без електроенергії залишалися близько 22 тисяч абонентів, то наразі їх кількість зменшилася до приблизно 3,5 тисяч. Такий результат став можливим завдяки цілодобовій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб міста, які об’єднали зусилля для забезпечення стабільного електропостачання та комунальних послуг.

Водночас Терехов наголосив, що можливості міста, ресурси "Обленерго" та потужності загальної енергосистеми обмежені. Росія не припинить спроб терору і продовжуватиме намагатися залишити людей без світла та тепла. Будь-якої миті новий удар по критичній інфраструктурі може зруйнувати те, що відновлювалося місяцями, і такі ситуації вже неодноразово траплялися. Тому потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій.

"Після чергових ударів ми щоразу ремонтуємо котельні, лагодимо тепломережі, водогін, відновлюємо генерацію. І будемо робити це знову й знову - стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним", - резюмував він.

Яка ціль ударів росіян - думка експерта

Як писав Главред, генерал армії, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розкрив справжні мотиви Кремля. За його словами, стратегічна мета Росії полягає в тому, щоб зламати моральний дух українців, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, цивільних об’єктах, школах і дитячих садках. Путін прагне позбавити кожен регіон України нормальних умов для життя — саме це є його основним задумом.

Маломуж зазначив, що Москва розраховує через терор змусити українське суспільство та владу піти на поступки й прийняти нав’язані Росією умови.

"Путін ніяк не може зрозуміти, що український народ не перемогти. Ми сказали, це в перший день його агресії. Але він вважає, що своїм терором зможе схилити Україну до переговорів на умовах Росії", — наголосив Маломуж в ефірі 24 каналу.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе по Харкову та області. Внаслідок ударів є постраждалі, двоє людей загинули.

Тієї ж ночі російські окупанти знову завдали удару по Одеській області безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив у промисловий об’єкт, після чого спалахнула пожежа, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Крім того, під час масованих обстрілів над територією Львівщини зафіксували щонайменше три китайські розвідувальні супутники SAR. Як пише видання Мілітарний із посиланням на моніторинговий сервіс Heavens Above, Китай допомагає Росії в нанесенні ударів по Україні, надаючи розвідувальні дані для запусків ракет і дронів.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

