Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

Юрій Берендій
6 жовтня 2025, 17:57
310
Через останні удари місто може зіткнутися з найскладнішою зимою за весь час війни, попри зусилля енергетиків та комунальників, вказує Терехов.
Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось
Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Про що повідомив Терехов:

  • Росія знищила дві підстанції в Харкові за останні дні
  • Варто прогнозувати найскладнішу зиму для обласного центру за весь час війни
  • Розвиток ситуації може бути різним

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що через останні удари по місту можна очікувати найскладнішої зими за весь час війни. Він зазначив, що ворог зруйнував дві трансформаторні підстанції, які забезпечували електропостачання Харкова. Про це він написав у Telegram.

"Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - вказує він.

відео дня

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що якщо вночі без електроенергії залишалися близько 22 тисяч абонентів, то наразі їх кількість зменшилася до приблизно 3,5 тисяч. Такий результат став можливим завдяки цілодобовій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб міста, які об’єднали зусилля для забезпечення стабільного електропостачання та комунальних послуг.

Водночас Терехов наголосив, що можливості міста, ресурси "Обленерго" та потужності загальної енергосистеми обмежені. Росія не припинить спроб терору і продовжуватиме намагатися залишити людей без світла та тепла. Будь-якої миті новий удар по критичній інфраструктурі може зруйнувати те, що відновлювалося місяцями, і такі ситуації вже неодноразово траплялися. Тому потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій.

"Після чергових ударів ми щоразу ремонтуємо котельні, лагодимо тепломережі, водогін, відновлюємо генерацію. І будемо робити це знову й знову - стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним", - резюмував він.

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось
/ Фото: скріншот

Яка ціль ударів росіян - думка експерта

Як писав Главред, генерал армії, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розкрив справжні мотиви Кремля. За його словами, стратегічна мета Росії полягає в тому, щоб зламати моральний дух українців, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, цивільних об’єктах, школах і дитячих садках. Путін прагне позбавити кожен регіон України нормальних умов для життя — саме це є його основним задумом.

Маломуж зазначив, що Москва розраховує через терор змусити українське суспільство та владу піти на поступки й прийняти нав’язані Росією умови.

"Путін ніяк не може зрозуміти, що український народ не перемогти. Ми сказали, це в перший день його агресії. Але він вважає, що своїм терором зможе схилити Україну до переговорів на умовах Росії", — наголосив Маломуж в ефірі 24 каналу.

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось
/ Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе по Харкову та області. Внаслідок ударів є постраждалі, двоє людей загинули.

Тієї ж ночі російські окупанти знову завдали удару по Одеській області безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив у промисловий об’єкт, після чого спалахнула пожежа, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Крім того, під час масованих обстрілів над територією Львівщини зафіксували щонайменше три китайські розвідувальні супутники SAR. Як пише видання Мілітарний із посиланням на моніторинговий сервіс Heavens Above, Китай допомагає Росії в нанесенні ударів по Україні, надаючи розвідувальні дані для запусків ракет і дронів.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова Харківська область Терехов новини Харківщини Ігор Терехов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

19:31Синоптик
Не лише "Фламінго": які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

Не лише "Фламінго": які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

19:29Війна
Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

18:43Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

Останні новини

19:31

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

19:29

Не лише "Фламінго": які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

19:10

Все більше російських дронів над Європою: що задумав ПутінПогляд

18:53

ЗСУ посилюють безпеку навчальних центрів — Сирський анонсував важливі зміни

18:45

Блогери помітили приховану зйомку в номері готелю: як сторони відреагували на ситуацію

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
18:43

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

18:40

Зміна позиції США щодо України - дипломат вказав на цікавий нюансВідео

18:21

В Україні вводять "податок на OLX": кому і скільки доведеться платити

17:57

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

Реклама
17:46

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ведмедя з медом за 33 секунди

17:28

Війна завершиться дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

17:02

"Наїхали п'яні люди": родичка відомого блогера загинула в ДТП

16:56

Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

16:39

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

16:25

Загроза, а не захист: світло вночі на ґанку може серйозно нашкодитиВідео

15:56

Люди, що народилися в ці три місяці, мають неймовірну ауру

15:31

Чому на логотипі Subaru зображено шість зірок: знайдено прихований символ

15:29

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

15:02

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

14:59

"Бумбокс" готує грандіозне шоу та дасть перший сольний концерт у Києві за чотири роки

Реклама
14:59

Легкий спосіб скоротити витрати: хитрий трюк зменшить витрати на опаленняВідео

14:53

Гороскоп на завтра 7 жовтня: Близнюкам - несподівані новини, Дівам - поїздка

14:50

Чому 7 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

14:29

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

14:27

Які народи були предками українців - деякі з них збереглись й досіВідео

14:11

Слово "ширинка" має зовсім інше значення: яку помилку роблять українціВідео

14:02

ДПСУ відповіла на закиди Касьянова в розпуску роти ударних БпЛА: деталі скандалу

13:50

В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

13:39

Цифровізація бойового досвіду: як створити базу лідерства у ЗСУПогляд

13:39

Максим Галкін ухвалив надважливе рішення - деталі

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорив чи той самий 16-й у новому корпусі? новини компанії

13:09

Меркель осоромилася звинуваченням Польщі та країн Балтії у війні РФ з УкраїноюВідео

13:05

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

12:52

Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

12:38

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"Відео

12:37

Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 "Виговський"

12:32

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиціФотоВідео

11:55

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причинуВідео

Реклама
11:51

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:36

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

11:04

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсіюВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

11:00

Федерація роботодавців України: як державні програми відновлюють машинобудування і створюють робочі місця актуально

10:56

У Запоріжжі пролунали вибухи, над містом - дим: РФ атакувала підприємство

10:46

Ціни на яйця підскочили: українці дізналися нову вартість у супермаркетах

10:44

Справжні перфекціоністи: 4 знаки зодіаку, у яких має бути все ідеально

10:28

Над Україною зійде "Урожайний супермісяць": коли милуватися приголомшливим явищем

10:23

Українців штрафуватимуть за літню гуму: коли "перевзуватися"

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти